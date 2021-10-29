Дерматолог перечислил основные опасности использования гигиенической помады

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Врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Виталий Охлопков рассказал Москве 24, что со временем жирная основа гигиенической помады начинает портиться и может вызвать еще большее раздражение губ.

Чтобы избавиться от трещин, врач советует пользоваться гигиенической помадой или стиками для губ, в состав которых входит Д-Пантенол, поскольку он помогает пораженной коже заживать быстрее. Осенью и зимой губы становятся поврежденными и шершавыми из-за ветра, холодной погоды и очень сухого воздуха в квартире.

"В этой ситуации нужно, во-первых, следить за влажностью в помещении, ставить увлажнители воздуха. Во-вторых, пить больше воды, до 2 литров в день", – рассказал Охлопков в интервью программе "Доктор 24".





Виталий Охлопков врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Сухость губ и кожи может говорить и о дефиците железа. Чтобы не было проблем, нужно есть яблоки, овощи, красное мясо.

Еще одна часто встречающаяся причина плохого состояния губ – герпес, говорит специалист.

"Это ДНК-содержащий вирус, который остается на всю жизнь, попав однажды в организм. Как правило, это происходит в возрасте от 3 до 5 лет. Когда, например, переохлаждение у человека, стрессовый фактор, вирус выстреливает в какой-то определенный участок кожи, и там появляются вот эти пузырьки. Потом вирус обратно прячется и сидит в организме", – объяснил Охлопков.

Ранки в уголках рта, которые еще называют заедами, могут говорить о стрептококковой инфекции в организме, утверждает эксперт.

"Как правило в этом случае вокруг трещины появляются краснота, воспаление и болезненность, иногда возникают золотистые корочки. Это уже говорит об инфекции", – объясняет специалист.

Образование трещин в уголках рта иногда провоцирует дефицит витамина B2, уточняет Охлопков. Чтобы его восполнить, дерматолог советует есть яйца, печень и злаковые.





Виталий Охлопков врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Бывает ситуация другая – человек полноценно питается, но есть проблемы с пищеварением, и витамины просто поступают в организм, но не усваиваются. Нужно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что слишком частое мытье рук повреждает кожу и в долгосрочной перспективе способствует развитию рака. По словам эксперта, мыло размывает так называемый липидный барьер, который защищает кожу от проникновения в организм опасных элементов. Дерматолог советует мыть руки по мере необходимости.

