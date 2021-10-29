Дерматолог перечислил основные опасности использования гигиенической помады

Фото: depositphotos/NewAfrica
Врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Виталий Охлопков рассказал Москве 24, что со временем жирная основа гигиенической помады начинает портиться и может вызвать еще большее раздражение губ.
Чтобы избавиться от трещин, врач советует пользоваться гигиенической помадой или стиками для губ, в состав которых входит Д-Пантенол, поскольку он помогает пораженной коже заживать быстрее. Осенью и зимой губы становятся поврежденными и шершавыми из-за ветра, холодной погоды и очень сухого воздуха в квартире.
"В этой ситуации нужно, во-первых, следить за влажностью в помещении, ставить увлажнители воздуха. Во-вторых, пить больше воды, до 2 литров в день", – рассказал Охлопков в интервью программе "Доктор 24".
Еще одна часто встречающаяся причина плохого состояния губ – герпес, говорит специалист.
"Это ДНК-содержащий вирус, который остается на всю жизнь, попав однажды в организм. Как правило, это происходит в возрасте от 3 до 5 лет. Когда, например, переохлаждение у человека, стрессовый фактор, вирус выстреливает в какой-то определенный участок кожи, и там появляются вот эти пузырьки. Потом вирус обратно прячется и сидит в организме", – объяснил Охлопков.
Ранки в уголках рта, которые еще называют заедами, могут говорить о стрептококковой инфекции в организме, утверждает эксперт.
"Как правило в этом случае вокруг трещины появляются краснота, воспаление и болезненность, иногда возникают золотистые корочки. Это уже говорит об инфекции", – объясняет специалист.
Образование трещин в уголках рта иногда провоцирует дефицит витамина B2, уточняет Охлопков. Чтобы его восполнить, дерматолог советует есть яйца, печень и злаковые.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что слишком частое мытье рук повреждает кожу и в долгосрочной перспективе способствует развитию рака. По словам эксперта, мыло размывает так называемый липидный барьер, который защищает кожу от проникновения в организм опасных элементов. Дерматолог советует мыть руки по мере необходимости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: