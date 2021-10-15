Врач назвала опасности слишком частого мытья рук

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Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала Москве 24, что слишком частое мытье рук повреждает кожу и в долгосрочной перспективе способствует развитию рака.
По словам эксперта, мыло размывает так называемый липидный барьер, который защищает кожу от повреждения и проникновения в организм опасных элементов.
"Мыло для нашей кожи – это агрессивная среда. В его составе достаточно жесткие детергенты. Это вещества, благодаря которым возникает пена. Детергенты повреждают кожу, из-за чего она начинает пропускать жидкость с нежелательными для организма соединениями. Поэтому нарушать барьер не рекомендуется", – объясняет Скорогудаева.
Эксперт советует мыть руки только по мере необходимости. Например, после улицы или посещения общественных мест. Затем желательно намазать их специальным кремом, который поможет восстановить естественный барьер кожи.
Эксперт предупреждает, что крем, который действительно приносит пользу коже, не может стоить дешево. По ее словам, цена качественного продукта стартует от 500 рублей и выше. Также дерматолог не советует мыть руки слишком долго.
"Время контакта с детергентом – это усиление его проникновения в кожу и повреждения барьера. Посмотрите на руки хирургов, которые вынуждены постоянно их обрабатывать. У них экзема на экземе, никакие крема не помогают", – сказала Скорогудаева.
Однако в период эпидемии коронавируса руки нужно мыть дольше, иначе бактерии просто не смоются, подчеркнула специалист.
"Если человек сидел дома, ни с кем и ни с чем не контактировал, нет эпидемии, то вообще мыть руки с мылом необязательно. Их можно просто ополоснуть проточной горячей водой. Этого будет достаточно", – рассказала собеседница Москвы 24.
Кроме того, Скорогудаева заявила, что крайне не рекомендуется мыть руки средством для посуды.
"Его используют, чтобы обезжирить тарелки. Поэтому когда люди моют посуду без перчаток, то от кожи вообще ничего не остается. Невозможно защищать руки и смывать жир с тарелок одновременно, это две противоположные задачи", – заметила эксперт.
Кроме того, не рекомендуется мыть руки хозяйственным мылом, продолжает дерматолог.
"Оно имеет щелочную среду, которая наиболее жестко действует на липидный барьер. Лучше мыть руки мягким синтетическим мылом. Оно не так сильно пенится, но при этом очищает кожу", – сказала Скорогудаева.
Несоблюдение всех рекомендаций может грозить как краткосрочными, так и долгосрочными последствиями, обращает внимание эксперт.
"Первое, что произойдет, – сухость рук. Они будут быстрее стареть. Может присоединиться какая-то экзема, появится зуд, растрескивание кожи. Зимой возможно шелушение кожи, все это очень неприятно", – заявила Скорогудаева.
В 2008 году Детский фонд ООН впервые провел Всемирный день мытья рук. Теперь он отмечается 15 октября. В этот день в мире проводятся масштабные акции, которые привлекают внимание к этой гигиенической процедуре.
Ранее врач-дерматолог Инна Петросова дала советы, как необходимо ухаживать за кожей осенью. По ее словам, приоритетом в этот период является ее увлажнение.
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