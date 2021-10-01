Врач рассказала об ошибках при бритье волос на теле

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Врач-косметолог Эвома Укелеге рассказала, что главной ошибкой при бритье является нерегулярная смена лезвий бритвы. Об этом сообщает радио "КП".

По ее словам, менять лезвия необходимо чаще чем один раз в несколько месяцев. Эксперт также подчеркнула важность использования специальных продуктов до и после бритья. Они окажут положительное влияние на кожу и позволят избежать сухости и раздражения.

Ранее врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала, на что нужно обратить внимание при уходе за кожей и волосами осенью.

Она указала на необходимость увлажнения и уточнила, что летняя защита от солнца уже не требуется.

