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Общество

11:24

Врач рассказала об ошибках при бритье волос на теле

общество

Фото: ТАСС/dpa/JAN WOITAS

Врач-косметолог Эвома Укелеге рассказала, что главной ошибкой при бритье является нерегулярная смена лезвий бритвы. Об этом сообщает радио "КП".

По ее словам, менять лезвия необходимо чаще чем один раз в несколько месяцев. Эксперт также подчеркнула важность использования специальных продуктов до и после бритья. Они окажут положительное влияние на кожу и позволят избежать сухости и раздражения.

Ранее врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала, на что нужно обратить внимание при уходе за кожей и волосами осенью.

Она указала на необходимость увлажнения и уточнила, что летняя защита от солнца уже не требуется.

Эксперты рассказали, как выбрать маску для лица

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