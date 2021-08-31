Дерматовенеролог посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком и не умываться мылом

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Главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев порекомендовал подросткам не увлекаться гель-лаком и не умываться мылом, сообщает РИА Новости.
"В любой лак для ногтей входит растворитель, который влияет на структуру ногтя, может его пересушить, может его изменить", – объяснил врач.
Он также добавил, что разрушенный химическими веществами ноготь может легко подхватить грибковую инфекцию.
"Поскольку здоровый ноготь – он плотный, и грибку достаточно трудно туда внедриться. Но, когда он разрушен химическими веществами, он является хорошей добычей для грибков", – отметил эксперт.
Как заявил Николай Потекаев, не следует подвергать волосы ежедневному воздействию высоких температур: сушить их феном или использовать плойку. По его словам, это может привести к повреждению внутренней части волоса. Кроме того, он порекомендовал не использовать для умывания мыло, так как оно может привести к сухости кожи и раздражению.
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