Дерматолог рассказала о самой опасной процедуре для лица на дому

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Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24 о самой опасной процедуре для кожи лица, сделанной на дому.

"Самое опасное – это пилинги, сделанные в домашних условиях. Ошибок можно совершить множество: неправильно наносят пилинги, неправильно готовят кожу, неправильно потом за ней ухаживают, что приводит к последствиям", – заявила специалист.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, трихолог, косметолог В основном домашние пилинги делают из хлорида кальция и из уксуса. Ими пытаются снять мертвую кожу и выровнять цвет лица. И если все делать правильно, то действительно можно получить хороший эффект. Но часто люди не могут рассчитать концентрацию либо неровно накладывают, бывает неправильное время экспозиции – то есть то время, в течение которого мы держим средство на лице. Исходя из этого получаем те или иные осложнения.

Дерматолог отметила, что самым распространенным побочным эффектом неправильно приготовленного и использованного средства являются ожоги. Однако проблемы могут возникать и при удачном пилинге.

"Бывает, что пилинг удался хорошо и верхний слой кожи сходит, появляются корочки, и эти корочки начинают сдирать. Когда это происходит, на коже образуется пигмент и даже появляются рубцы. Корочки сдирать нельзя, даже если это легкое шелушение. Нельзя помогать им ни мочалками, ни ногтями – ничем", – объяснила Егорова.

Она добавила, что неправильный уход за кожей после пилинга может также привести к развитию инфекции.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, трихолог, косметолог Может быть даже инфицирование, если неправильно ухаживать за кожей после пилинга. Если был глубокий пилинг, то под старой кожей, которая сошла, появляется тонкая молодая кожа. Если вдруг туда попадает какая-то инфекция, то возникает нагноение. Нужно хорошо ухаживать за кожей после пилинга, она молодая, тоненькая, и ее противомикробный барьер еще не сформирован.

Эксперт рекомендует перед любыми косметическими процедурами обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы в первую очередь определить тип кожи, а затем понять, какие косметические средства и в каком количестве ей подходят. "Особенно это касается пилингов, так как универсального правила для них нет", – заявила врач и подчеркнула, что во избежание проблем лучше всего проводить эту процедуру у специалистов.

Ранее врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова рассказала, какие косметологические процедуры не рекомендуется делать перед отпуском и длительным пребыванием под солнцем. По ее мнению, лучше отказаться от всех манипуляций с лицом, а особенно – от химических пилингов, аппаратных методик, фотоомоложения и лазерных шлифовок.