Дерматолог рассказала о самой опасной процедуре для лица на дому

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Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24 о самой опасной процедуре для кожи лица, сделанной на дому.
"Самое опасное – это пилинги, сделанные в домашних условиях. Ошибок можно совершить множество: неправильно наносят пилинги, неправильно готовят кожу, неправильно потом за ней ухаживают, что приводит к последствиям", – заявила специалист.
Дерматолог отметила, что самым распространенным побочным эффектом неправильно приготовленного и использованного средства являются ожоги. Однако проблемы могут возникать и при удачном пилинге.
"Бывает, что пилинг удался хорошо и верхний слой кожи сходит, появляются корочки, и эти корочки начинают сдирать. Когда это происходит, на коже образуется пигмент и даже появляются рубцы. Корочки сдирать нельзя, даже если это легкое шелушение. Нельзя помогать им ни мочалками, ни ногтями – ничем", – объяснила Егорова.
Она добавила, что неправильный уход за кожей после пилинга может также привести к развитию инфекции.
Эксперт рекомендует перед любыми косметическими процедурами обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы в первую очередь определить тип кожи, а затем понять, какие косметические средства и в каком количестве ей подходят. "Особенно это касается пилингов, так как универсального правила для них нет", – заявила врач и подчеркнула, что во избежание проблем лучше всего проводить эту процедуру у специалистов.
Ранее врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова рассказала, какие косметологические процедуры не рекомендуется делать перед отпуском и длительным пребыванием под солнцем. По ее мнению, лучше отказаться от всех манипуляций с лицом, а особенно – от химических пилингов, аппаратных методик, фотоомоложения и лазерных шлифовок.
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