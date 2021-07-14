Дерматолог рассказала, чем грозит частое мытье в душе в жаркую погоду

Фото: depositphotos/belchonock
Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, к каким неприятным последствиям могут привести частые походы в душ в жаркую погоду.
В столице уже который день сохраняется аномально высокая температура. Синоптики прогнозируют, что зной задержится в городе и в предстоящие выходные. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что ожидаются жара до плюс 33 градусов и локальные дожди.
По словам Егоровой, частое мытье под душем в жаркую погоду может привести к сухости кожи. "Кожа сохнет, начинает шелушиться, и могут возникать покраснения и раздражения", – пояснила она.
Также чрезмерная тяга к водным процедурам способна спровоцировать аллергию на средства для душа, предупредила специалист.
Чтобы избежать каких бы то ни было неприятностей, дерматолог рекомендует реже использовать гели для душа и не мыться холодной водой.
"Если жара, то лучше мыться просто прохладной или теплой водой без моющих средств. Холодной водой не надо. Потому что сразу после холодного душа выходишь в жару и начинаешь потеть еще больше из-за большой разницы температур", – сказала она.
При этом после теплого душа человеку будет казаться, что на улице прохладнее, и потеть он будет меньше, объяснила врач.
Егорова также напомнила, что в жаркий период может обостряться угревая болезнь. "Угри возникают в нижней трети лица, потому что носим маску, потеем, поры открываются. Пыль и грязь попадают в открытые поры, возникают гнойнички", – предупредила она.
Тем, кто испытывает неприятности с угревой сыпью, специалист рекомендует протирать проблемные места раствором хлоргексидина и менять медицинские маски каждые 2 часа. Также из-за большой потери влаги необходимо в жару пить обычную и минеральную воду, чтобы пополнить солевой и водный баланс, заключила врач.
Ранее диетолог Елена Кален назвала 3 продукта, от употребления которых стоит отказаться в жаркую погоду. В список вошли кофе, газировки и горячие супы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: