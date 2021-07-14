Дерматолог рассказала, чем грозит частое мытье в душе в жаркую погоду

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Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, к каким неприятным последствиям могут привести частые походы в душ в жаркую погоду.

В столице уже который день сохраняется аномально высокая температура. Синоптики прогнозируют, что зной задержится в городе и в предстоящие выходные. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что ожидаются жара до плюс 33 градусов и локальные дожди.

По словам Егоровой, частое мытье под душем в жаркую погоду может привести к сухости кожи. "Кожа сохнет, начинает шелушиться, и могут возникать покраснения и раздражения", – пояснила она.

Также чрезмерная тяга к водным процедурам способна спровоцировать аллергию на средства для душа, предупредила специалист.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог Когда начинают чаще мыться, увеличивается вероятность того, что будет аллергия именно на гель для душа.

Чтобы избежать каких бы то ни было неприятностей, дерматолог рекомендует реже использовать гели для душа и не мыться холодной водой.

"Если жара, то лучше мыться просто прохладной или теплой водой без моющих средств. Холодной водой не надо. Потому что сразу после холодного душа выходишь в жару и начинаешь потеть еще больше из-за большой разницы температур", – сказала она.

При этом после теплого душа человеку будет казаться, что на улице прохладнее, и потеть он будет меньше, объяснила врач.

Егорова также напомнила, что в жаркий период может обостряться угревая болезнь. "Угри возникают в нижней трети лица, потому что носим маску, потеем, поры открываются. Пыль и грязь попадают в открытые поры, возникают гнойнички", – предупредила она.

Тем, кто испытывает неприятности с угревой сыпью, специалист рекомендует протирать проблемные места раствором хлоргексидина и менять медицинские маски каждые 2 часа. Также из-за большой потери влаги необходимо в жару пить обычную и минеральную воду, чтобы пополнить солевой и водный баланс, заключила врач.

Ранее диетолог Елена Кален назвала 3 продукта, от употребления которых стоит отказаться в жаркую погоду. В список вошли кофе, газировки и горячие супы.