Венеролог объяснила, от какого белья нужно отказаться в жару

Летний зной диктует свой дресс-код – многие модницы меняют кружевные комплекты на комфортные и просторные трусы. Мы разбирались, какое белье лучше носить жарким летом, чтобы сохранить здоровье и соблюсти фасон.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Долой синтетику

Летом в почете белье из натуральной ткани, которое хорошо сидит, но при этом обеспечивает комфорт, не нарушает воздухообмен и не усиливает выработку пота.

"В жаркую погоду поры кожи расширяются, работа потовых желез становится намного активнее – так организм пытается снизить перегрев. А неправильно подобранное белье липнет к телу, что приводит к раздражению, сыпи, натираниям и даже гинекологическим проблемам", – комментирует дерматовенеролог, дерматоонколог Наталия Жовтан.

Специалисты советуют остановить свой выбор на белье и летней одежде из хлопка, бамбукового волокна или смесовой ткани – натуральной, дышащей и практичной.

"Максимально допустимая норма синтетики в составе белья – не более 30 процентов. Синтетика быстро загрязняется микроорганизмами, между волокнами ткани растут споры грибков и плесени, которые при попадании на слизистые вызывают серьезные заболевания", – говорит терапевт Ольга Лушникова.

Кроме того, искусственные материалы накапливают статическое электричество, а это негативно отражается на нервной системе и работе сердца. Поэтому любителям синтетики не стоит удивляться, если болит голова, нарушен сон и скачет давление. Неправильный выбор белья также вызывает дерматит, зуд, аллергию. Оно противопоказано аллергикам, астматикам, людям с кожными проблемами, детям, будущим и кормящим мамам, онкобольным. Искусственная ткань плохо впитывает влагу, быстро накапливает неприятные запахи, так что ее лучше не надевать людям с гипергидрозом (повышенным потоотделением).



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трусы не для красы

Эксперты сходятся во мнении: в жару дамам следует отказаться от стрингов и тесных моделей, нарушающих кровообращение. Идеальное летнее белье – без давящей резинки, лучше бесшовное, которое не заметно под легкой летней одеждой и не добавляет ненужных складок на теле.

"Неподходящие по размеру трусы вызывают излишнюю потливость, трение кожи в области ягодиц и зоны бикини, что может приводить к воспалению – фолликулитам и более серьезным заболеваниям кожи", – комментирует Наталия Жовтан.

Модели из чистого хлопка всем хороши, но имеют свободный крой и, легко растягиваясь, не держат форму. Для тех, кто следит за внешним видом, врачи рекомендуют трусы с эластаном, но в летнем белье его должно быть не более 5 процентов. Тогда материал будет гигроскопичным, гигиеничным и комфортным. Дерматовенеролог рекомендует иметь и несколько пар простых свободных трусов для дома и сна в жаркие летние ночи.

"Представителям сильного пола летом уместно вспомнить про любимую модель большинства советских мужчин – семейные трусы. Это белье свободного кроя и из натуральных тканей, в которых дышит кожа", – подсказывает дерматовенеролог.

За традиционные семейники голосует и терапевт, поскольку тесное синтетическое белье ухудшает кровоток в области половых органов, нарушает теплообмен, что может привести к ослаблению эрекции, а со временем даже к бесплодию. Ольга Лушникова отмечает, что наихудший летний вариант – трусы в виде плавок, потому что они обеспечивают минимум вентиляции. Однако такая модель незаменима при занятиях спортом – облегающее белье защищает мошонку от возможных травм.

"Оптимальный вариант для мужчин – боксеры, в которых удачно сочетаются все плюсы и семейных трусов, и плавок", – комментирует терапевт. Лучше покупать классические боксеры из хлопкового трикотажа, модала, смеси шелка и хлопка или из чистого шелка. Это самое комфортное и гигиеничное белье: оно хорошо впитывает влагу и пропускает воздух.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дышим полной грудью

Лето диктует свои правила и для выбора бюстгальтеров. Специалисты советуют при высокой температуре воздуха уменьшить количество плотных деталей. Нужно обратить внимание на качество застежек и отделку краев изделия, поскольку в жару, когда тело несколько увеличивается в объеме, любой мелкий дефект приводит к дискомфорту.

Ольга Лушникова сетует, что многие женщины с небольшим бюстом даже в зной не в силах отказаться от бюстгальтеров с толстыми поролоновыми чашечками, в которых грудь "задыхается". Можно выбрать более комфортные модели, приподнимающие грудь и зрительно ее увеличивающие: со специальными кармашками из хлопка, куда помещают вкладыши из натуральных материалов. Однако и такими лифчиками не следует злоупотреблять, поскольку они нарушают кровообращение, а значит, ухудшают обменные процессы в молочных железах.

"В жару лучше носить бюст­гальтер из натурального материала, особого кроя с Т‑образным швом на чашечке и без косточек. Есть также неплохие спортивные модели, которые превосходно поддерживают грудь и при этом максимально комфортны в носке", – говорит терапевт.

А вот можно ли совсем обходиться без бюстгальтера – это, по словам дерматовенеролога, личное дело каждой женщины. "Все зависит исключительно от ощущений комфорта, нравственных установок и эстетических предпочтений. И если вам удобно без бюстгальтера, то никто не имеет права диктовать вам, как распоряжаться собственным телом", – считает Наталия Жовтан.

В летний зной лучше носить белую, розовую, бежевую, светло-голубую одежду, чтобы избежать перегрева и "подтеков" из пота в области спины, груди, подмышек, А белье надо подбирать в тон нарядам – светлых оттенков.

