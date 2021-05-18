Москвички поделились яркими фото в купальниках в тридцатиградусную жару

Уже второй день Москва изнывает от жары. Столбики термометров поднялись почти до 30 градусов. Однако жители и гости столицы радуются возможности получить щедрую порцию солнечных лучей и с удовольствием выкладывают свои фото в купальниках в соцсети. Показываем самые яркие фотографии москвичек в майскую жару.

Некоторые фото в столичных бассейнах напоминают фото в отелях заграничных курортов. "Вот такой май", – подписала Марина свое фото в купальнике и с лимонадом, прекрасно утоляющим жажду в такую жару.





Мама трех детей Кристина радуется солнечным дням и возможности перемещаться на машине с кондиционером.





А Екатерина уже с удовольствием опробовала местный водоем. "Спасибо за погоду!" – подписала девушка свой пост в Instagram.





Из-за тридцатиградусной жары в столичном метро увеличили воздухообмен и перевели вентиляцию в летний режим. На некоторых станциях метрополитена и МЦК пассажирам бесплатно раздают воду. Некоторые жители столицы спасаются от жары в "подмосковном ОАЭ", как отметила одна из девушек.





К полудню 18 мая воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ прогрелся до 29,2 градуса, что является абсолютным рекордом температуры для этой даты. Последний раз температурный рекорд 18 мая фиксировался в 1897 и 1898 годах, когда столбик термометра достиг 29,1 градуса.



Воздух продолжает прогреваться, и не исключено, что к концу дня будет поставлен новый рекорд за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений. В столичном управлении МЧС жителей Москвы призвали избегать долгого нахождения на солнце, выбирать светлую одежду, носить головной убор и пить больше воды.