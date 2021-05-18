Температурный рекорд конца XIX века побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к полудню 18 мая прогрелся до +29,2 градуса, это абсолютный рекорд температуры для этой даты, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Сегодня в Москве превзойден температурный рекорд для 18 мая, который фиксировался в 1897 и 1898 годах и составлял 29,1 градуса", – говорится в сообщении.

В метеобюро подчеркнули, что воздух продолжает прогреваться, так что говорить о значении нового абсолютного максимума температуры за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений можно будет лишь к концу дня.

Отмечается, что аномальная жара в Москве 17 и 18 мая привела к отклонению температуры от средней климатической нормы на 8–9 градусов.



Ранее москвичей предупредили о приходе в город рекордной за последние 140 лет жаре. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник днем воздух в городе прогреется до +32 градусов.

В столичном управлении МЧС жителей Москвы призвали избегать долгого нахождения на солнце, выбирать светлую одежду, носить головной убор и пить больше воды. Горожанам напомнили, что в водоемах не стоит купаться в одиночку, а в воду в неизвестных местах и вовсе не следует погружаться.

Специалисты комплекса городского хозяйства согласились с коллегами и рекомендовали жителям столицы сократить физические нагрузки и время нахождения на улице.

17 мая в городе был побит прошлый температурный рекорд для этой даты, который был зафиксирован 63 года назад. Воздух в столице прогрелся до 27,5 градуса.

