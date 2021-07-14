Названы три продукта, от которых стоит отказаться в жару

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Перечислены продукты, от которых следует отказаться в жару. Об этом рассказала диетолог Елена Кален.

В список попали три наименования. В частности, специалист посоветовала худеющим людям минимизировать потребление кофе.

Кален пояснила, что кофе способен нарушить водно-солевой баланс человека. Употребление кофе в жару может вызывать отеки, предупредила диетолог. Она посоветовала заменить напиток на цикорий, зеленый чай или морс.

Специалист также порекомендовала отказываться от газировки в жаркие дни.

"Выпив стакан лимонада, через некоторое время вы все равно почувствуете еще большую жажду. К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий", – объяснила Кален в своем Instagram.

Диетолог также посоветовала отказаться от горячих супов в жару. Альтернативой могут стать холодные супы.

"Там много витаминов, они быстро насыщают и освежают. Если нет привычки пить воду, то холодный суп поможет быстро восполнить недостаток жидкости", – подытожила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала, как избавиться от лишнего жира. По ее словам, для этого необходимо снизить калорийности питания на 500–1 000 килокалорий, увеличить в рационе количество цельного зерна и клетчатки. Также не стоит питаться фастфудом, полуфабрикатами и продуктами с большим содержанием сахара.