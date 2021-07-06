Диетолог рассказала, как похудеть без диет и занятий спортом

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Чтобы быстро сбросить вес, не прибегая к диетам и занятиям спортом, необходимо высыпаться и включить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Об этом диетолог Татьяна Разумовская рассказала РИА Новости.

"Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод", – объяснила она, добавив, что избыток кортизола ведет к перееданию и увеличению жира в области живота.

Разумовская также рекомендует включить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, поскольку она позволяет нормализовать уровень сахара и холестерина, благотворно влияет на кишечник и снижает чувство голода. По ее словам, в день желательно съедать 20–40 граммов клетчатки. Кроме того, в свое питание желательно включить орехи, овощи, каши, цельнозерновой хлеб и сухофрукты.

То же самое касается белка: его нужно съедать 1,2–1,5 грамма на килограмм веса. Организм дольше его переваривает, из-за чего чувство сытости тоже длится дольше, а также тратит на это больше калорий, чем в случае с углеводами.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала, что избавиться от жира поможет снижение калорийности суточного питания на 500–1 000 килокалорий от привычного рациона, а также ежедневные физические нагрузки продолжительностью не менее 30 минут.

