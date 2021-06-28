Врач рассказала, как избавиться от лишнего жира в организме

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Врач-эндокринолог поликлиники № 2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева рассказала, как избавляться от разных видов жира. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, в данном вопросе поможет изменение образа жизни при помощи коррекции питания и увеличения физических нагрузок.

"Для этого необходимо снижение калорийности питания на 500–1 000 килокалорий от привычного рациона, соблюдение сбалансированности по пищевым ингредиентам, увеличения в рационе цельного зерна и клетчатки (примерно 5 порций овощей и фруктов в день), исключение из рациона фастфуда, полуфабрикатов и сахара", – отметила врач.

Дюкарева добавила, что снижению веса также будут способствовать физические упражнения не менее 30 минут в день. Речь идет об аэробных нагрузках, которые представляют собой ходьбу, бег, плавание, катание на лыжах или велосипедах, танцы.

"Если снижения массы тела не происходит, следует обратиться к врачу для комплексного обследования и назначения медикаментозного лечения", – заключила эндокринолог.

Ранее сообщалось, что регулярные утренние пробежки на голодный желудок создадут благоприятные условия для похудения. Это объясняется пониженным уровнем инсулина в организме из-за большого перерыва в приеме пищи после сна.

