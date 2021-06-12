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Общество

08:00

Врач рассказал, как обезжиренные молочные продукты влияют на снижение веса

общество еда эксклюзив

"Доктор 24": обезжиренные молочные продукты

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 не рекомендовал употреблять в пищу обезжиренные молочные продукты, а также объяснил, почему они не помогут сбросить лишние килограммы.

"Я бы обезжиренные продукты брать не рекомендовал, потому что количество их минусов превышает количество плюсов", – заявил специалист.

Он пояснил, что в первую очередь животные жиры отвечают за вкусовые качества пищи. Поэтому в некоторые обезжиренные продукты производитель добавляет большее количество сахаров, чтобы не терять вкус. "А это большее количество простых углеводов, которые будут мешать снижению веса", – отметил диетолог.

Если взять глазированные сырки, то жиры там являются натуральным усилителем вкуса и связующим веществом, которое позволяет создавать правильную консистенцию продукта. Когда производитель убирает эти жиры, он вынужден добавлять в продукт разные ароматизаторы, красители, продукты, заменяющие эти связующие жиры, в том числе и крахмал. А он вреден для людей, которые пытаются снизить вес и имеют сопутствующие проблемы.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Что касается творога, то разница между обезжиренным и обычным продуктом с точки зрения калорийности невелика, продолжает Арзамасцев. При этом обезжиренный творог, по его словам, негативно влияет на усваивание организмом ряда витаминов.

"У нас в организме есть жирорастворимые витамины A, D, E, K. И в случае употребления обезжиренного творога с продуктами, содержащими эти витамины, полезные вещества будут усваиваться хуже, потому что такой творог банально лишен жиров", – объяснил Арзамасцев, добавив, что включение в рацион обычного творога никак не навредит похудению.

Диетолог также рекомендовал употреблять молоко среднего процента жирности. Умеренное количество продукта, например один стакан в день, со слов специалиста, будет укладываться в ежедневную квоту килокалорий. Таким образом, человек все равно продолжит терять вес даже не на обезжиренном продукте.

Исключением являются люди, у которых есть нарушения уровня холестерина. В этом случае я рекомендую брать молоко с низким процентом жирности, в частности 1,5%, а еще лучше выбирать продукт растительного происхождения.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

При этом употребление обезжиренного кефира диетолог одобрил. Специалист отметил, что при более низком количестве жиров продукт с 1% жирности практически не отличается по вкусу от продукта с жирностью 3,2%, поэтому у производителя нет необходимости добавлять искусственные усилители вкуса. Такой кефир Арзамасцев разрешил употреблять ежедневно.

Ранее диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как можно без диет и изнурительных тренировок быстро и безопасно распрощаться с лишними килограммами. Специалист порекомендовала переходить на дробное питание, а также включить в рацион продукты, содержащие много клетчатки.

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