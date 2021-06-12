Врач рассказал, как обезжиренные молочные продукты влияют на снижение веса

"Доктор 24": обезжиренные молочные продукты
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 не рекомендовал употреблять в пищу обезжиренные молочные продукты, а также объяснил, почему они не помогут сбросить лишние килограммы.
"Я бы обезжиренные продукты брать не рекомендовал, потому что количество их минусов превышает количество плюсов", – заявил специалист.
Он пояснил, что в первую очередь животные жиры отвечают за вкусовые качества пищи. Поэтому в некоторые обезжиренные продукты производитель добавляет большее количество сахаров, чтобы не терять вкус. "А это большее количество простых углеводов, которые будут мешать снижению веса", – отметил диетолог.
Что касается творога, то разница между обезжиренным и обычным продуктом с точки зрения калорийности невелика, продолжает Арзамасцев. При этом обезжиренный творог, по его словам, негативно влияет на усваивание организмом ряда витаминов.
"У нас в организме есть жирорастворимые витамины A, D, E, K. И в случае употребления обезжиренного творога с продуктами, содержащими эти витамины, полезные вещества будут усваиваться хуже, потому что такой творог банально лишен жиров", – объяснил Арзамасцев, добавив, что включение в рацион обычного творога никак не навредит похудению.
Диетолог также рекомендовал употреблять молоко среднего процента жирности. Умеренное количество продукта, например один стакан в день, со слов специалиста, будет укладываться в ежедневную квоту килокалорий. Таким образом, человек все равно продолжит терять вес даже не на обезжиренном продукте.
При этом употребление обезжиренного кефира диетолог одобрил. Специалист отметил, что при более низком количестве жиров продукт с 1% жирности практически не отличается по вкусу от продукта с жирностью 3,2%, поэтому у производителя нет необходимости добавлять искусственные усилители вкуса. Такой кефир Арзамасцев разрешил употреблять ежедневно.
Ранее диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как можно без диет и изнурительных тренировок быстро и безопасно распрощаться с лишними килограммами. Специалист порекомендовала переходить на дробное питание, а также включить в рацион продукты, содержащие много клетчатки.
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