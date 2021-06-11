Россиянам рассказали, как правильно выбрать клубнику

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Спелая клубника должна быть ярко-красного цвета с зелеными листочками, а семечки находиться в некотором углублении, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
Специалисты пояснили, что ягода темно-красного цвета, скорее всего, уже начала портиться, если же у клубники белый кончик, то она не дозрела и будет кислить. Зеленые листики на хвостике ягоды свидетельствуют о том, что ее недавно собрали.
"У хорошей спелой клубники должен быть сильный клубничный аромат. Как правило, он будет чувствоваться даже при приближении к прилавку. У недозревшей клубники запах слабый и невыразительный", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что размер ягод зависит не от количества нитратов при их выращивании, а от сорта.
"Размер садовой земляники для ее качества не имеет значения. А вот для пользы ягоды размер важен. Удивительно, что мелкая ягода (спелая, конечно же) куда полезнее. Ведь клубника – это разросшееся цветоложе, и основная польза в семенах", – пояснили в Роспотребнадзоре.
Специалисты советуют отдавать предпочтение российской клубнике. Во-первых, чем в более суровых условиях она росла, тем больше в ягоде антиоксидантов. А во-вторых, в РФ существуют довольно строгие запреты на многие вредные удобрения, в то время как их используют при выращивании китайской, турецкой и даже итальянской клубники.
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее рассказал Москве 24 о норме употребления вишни, черешни и клубники, а также объяснил, какая из июньских ягод наиболее полезна.
По его словам, конкретной нормы употребления сезонных ягод нет, так как она зависит от здоровья, наличия аллергии и индивидуальной переносимости каждого человека. Однако в целом Арзамасцев советует не есть более 200 граммов ягод в день. Также специалист рекомендовал есть ягоды не чаще чем через день, потому что ягода красная и может вызвать аллергию.
Ранее в столице заработали 77 точек продажи клубники. В общей сложности в этом году планируют открыть 174 торговых площадки по мере созревания ягод в северных регионах России. Известно, что в зависимости от сорта цены на плоды составят от 150 рублей за килограмм.
"Городской стандарт": клубника
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