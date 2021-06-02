Агроном рассказал, как выбрать хорошую клубнику

В Москве заработали более 70 точек продажи клубники. Всего в этом году планируется открыть 174 торговых площадки. Рассказываем, где приобрести фермерскую клубнику, а также на что нужно обращать внимание при выборе ягод.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Клубничный сезон открыт

В городе с 1 июня открылась почти половина планируемых на лето площадок по торговле свежей клубникой. Количество точек будет увеличиваться по мере созревания ягод в северных регионах страны.





Алексей Немерюк руководитель департамента торговли и услуг Москвы Сейчас начали работать 77 площадок. По мере созревания клубники количество площадок будет увеличиваться. Ценовую политику определяют сами предприниматели.

Ягоды в торговые точки будут поставлять из 15 российских регионов, включая Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области, а также Краснодарский край, Кабардино-Балкарию и другие. Горожане смогут попробовать клубнику и землянику более чем 10 разных сортов. Среди них "октава", "альба", "ольвия", "пегас", "мальвина", "зенит", "великобритания", "баунти" и другие.

Всего в Москве будет открыто 174 площадки по продаже клубники, то есть на 24 точки больше, чем двумя годами ранее. Найти адрес наиболее удобной для вас можно на сайте mos.ru.

Павильоны будут оформлены в едином стиле, их можно легко узнать. Предполагается, что цены на ягоды в этом году составят от 150 рублей за килограмм в зависимости от сорта.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Как выбрать клубнику

Самое главное в ягоде – свежесть, считает агроном Владимир Викулов. "Качество продукции критически важно, потому что клубника – одна из самых скоропортящихся ягод, счет идет на часы. Желательно утренний сбор в этот же день продать и купить", – рассказал он в диалоге с Москвой 24.

Агроном отметил, что иногда клубнику продают в коробках или ящиках, где толщина слоя ягод составляет более 5–7 сантиметров. Это не самый лучший вариант, потому что плоды начинают друг друга давить. Не стоит покупать в таких ящиках особо нежные, десертные сорта, предупредил Викулов.





Владимир Викулов агроном Визуально оценить качество клубники достаточно просто: это целостность ягод, отсутствие вмятин и соответствующая упаковка.

При этом агроном указал, что есть сорта, предназначенные больше для переработки на варенье, соки, желе и конфитюры. "Они могут быть внешне красивые, но достаточно жесткие и на вкус довольно посредственные", – рассказал эксперт.

Для употребления в свежем виде желательно брать крупную ягоду с сохранившимся цветоложе, считает Викулов.





Владимир Викулов агроном Крупная, свежая, с зелеными листиками клубника – это образец. Желательно, чтобы было цветоложе (зеленая чашечка у ягоды). Оно в какой-то степени защищает, и ягода дольше сохраняет свои товарные качества.

Кроме того, агроном советует обращать внимание на аромат. Чем ярче он выражен, тем более вкусной будет ягода. Хотя в некоторых случаях бывает, что и при ярком аромате плоды оказываются несладкими. "Если есть возможность и продавец разрешает, можно ягоду попробовать. Реализатор качественной продукции обычно только за", – подчеркнул Викулов.

Агроном также отметил влияние погоды на качество клубники. Если идут затяжные дожди, то содержание сахаров в ягоде резко снижается и она становится подверженной заболеваниям. При этом ясная и сухая погода способствует выращиванию качественного и спелого плода, заключил Викулов.