Диетологи рассказали, какие фрукты продлят молодость кожи

Специалисты предостерегают – если вам не нравится состояние кожи, то нужно срочно менять свой рацион. За проблемной кожей часто стоит неправильное питание. Выясняем, на какие фрукты и ягоды надо обратить внимание летом, чтобы не встречать старость раньше, чем хотелось бы.



Ягодная фантазия

Героиня фильма "Москва слезам не верит" Людмила заботилась о внешности с помощью устрашающей клубничной маски. Но сохранить красоту можно, и не пугая домочадцев своим видом. Достаточно включить в рацион свежие плоды. Эстетический диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина отмечает, что ягоды – богатый источник антиоксидантов, необходимых для очистки кожи. Так, красный виноград (точнее, его косточки) содержит много антиоксидантов и химические соединения, которые борются с воспалительными состояниями, например с псориазом и экземой. Лакомство обладает антигистаминными свойствами и помогает избавиться от аллергических реакций.

А голубику нутрициолог называет "фонтаном молодости". Яркий сине-голубой цвет (иногда с пурпурным оттенком) ягодам дарят соединения антоцианины (аnthocianins). Эти мощные антиоксиданты освобождают кожу от вредных свободных радикалов, которые способны повредить коллаген. А ведь он обеспечивает упругость кожи, делает ее гладкой, молодой и здоровой. Голубика богата витамином С, который тоже помогает образованию коллагена.

Красная смородина, доступная каждому дачнику, тоже полезна для кожи, так как содержит много витамина С. Кисловатая оранжевая облепиха, по словам эксперта, также замедляет старение кожи и ускоряет окислительно-восстановительные процессы в организме. Ее мелкие косточки способствуют выведению шлаков и токсинов из кишечника. Кашицу из голубики можно применять как маску для лица и волос.



Фруктовый рай

Высокую оценку Ольга Алемайкина дает киви. Этот низкокалорийный фрукт славится пищевыми волокнами, жирными органическими кислотами и целым набором микроэлементов. Регулярное употребление киви в пищу позволяет избежать гормональных всплесков, замедляет старение, помогает вырабатывать коллаген.

Вдобавок ко всему киви выводит из организма шлаки и нормализует обмен веществ, способствуя снижению веса. Его плоды снижают холестерин, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, что не может не сказаться на состоянии кожи.

Самый доступный фрукт, возвращающий красоту и молодость, – это яблоко. Эксперт советует лакомиться плодом ежедневно, съедая его с семечками и даже кожурой. Это важно, поскольку семечки содержат йод, кожура – полезные пектины, а мякоть яблок полна нужных кислот и дубильных веществ.

По словам пластического хирурга, косметолога Екатерины Степанкиной, оранжевые, желтые и красные фрукты – короли детокса. Особенно хороши гранаты, мандарины, апельсины, малина, белая шелковица (относится к желтым), абрикосы, персики и клубника. Зеленые плоды тоже способствуют очищению организма, ну а любые цитрусовые – мощнейший антиоксидант.



Знай меру

Польза свежих плодов неоспорима, но и с ними необходимо соблюдать чувство меры.





Екатерина Степанкина пластический хирург, косметолог Мало кто знает, что фруктовый сахар, содержащийся во всех фруктах (он же фруктоза), не только полезен, но и опасен. Наш организм способен усвоить очень небольшое количество фруктозы. Дело в том, что все продукты ее переработки отфильтровываются печенью. И употребление свыше 30 граммов фруктозы в сутки токсично для нашего основного органа очищения. К тому же чрезмерное употребление фруктов ведет к увеличению массы тела. Есть фрукты лучше в качестве десерта после плотного приема пищи, причем не более 400–500 граммов в день.

Специалисты советуют в помощь фруктам призвать овощи, например делать модные и полезные смузи. По словам косметолога, на работу почек и печени благотворно влияет смесь яблочного и апельсинового сока с сельдереем, базиликом и шпинатом. Результат во всех смыслах будет налицо.

Нутрициолог отмечает, что морковь, перец, тыква, авокадо, шпинат и другие листовые овощи содержат бета-каротин, который способствует клеточному обновлению. В их состав входит и природный антиоксидант – витамин А. Нехватка этого витамина в организме приводит к появлению на коже воспалений, сухости и долго не заживающих трещинок в уголках рта. Витамин А относится к жирорастворимым, так что морковный салат надо заправлять растительным маслом.

