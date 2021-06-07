Агроном объяснил, как правильно выбирать черешню и клубнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, как выбрать спелые и вкусные ягоды черешни и клубники. Важные принципы он перечислил в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, надо учитывать, что речь идет о продукте с небольшим сроком годности.

"Ягоды эти очень скоропортящиеся, счет идет буквально на часы, поэтому лучше покупать ягоды, выращенные рядом. Ягоды не должны быть мятыми, лучше, если они будут упакованы в небольшие коробки", – уточнил Викулов.

В случае с клубникой, как отметил эксперт, важен погодный фактор. Из-за пасмурных одной-двух недель вкус плодов может измениться, вероятно появление серой гнили. Если же погода будет не очень жаркой и с качественным перепадом ночных и дневных температур, ягоды смогут адекватно созреть и накопить как витамины, так и сахар.

Агроном посоветовал пока не торопиться покупать черешню. По его словам, пик сбора ягод придется на середину месяца – как следствие, качество плодов вырастет. Викулов порекомендовал обращать внимание на плодоножку – если она зеленая, то черешня еще свежая и собрана недавно.

В начале июня в Москве открылись более 70 точек продажи клубники. Как рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, общее число таких киосков доведут до 174 позиций.