Агроном объяснил, как правильно выбирать черешню и клубнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, как выбрать спелые и вкусные ягоды черешни и клубники. Важные принципы он перечислил в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, надо учитывать, что речь идет о продукте с небольшим сроком годности.
"Ягоды эти очень скоропортящиеся, счет идет буквально на часы, поэтому лучше покупать ягоды, выращенные рядом. Ягоды не должны быть мятыми, лучше, если они будут упакованы в небольшие коробки", – уточнил Викулов.
В случае с клубникой, как отметил эксперт, важен погодный фактор. Из-за пасмурных одной-двух недель вкус плодов может измениться, вероятно появление серой гнили. Если же погода будет не очень жаркой и с качественным перепадом ночных и дневных температур, ягоды смогут адекватно созреть и накопить как витамины, так и сахар.
Агроном посоветовал пока не торопиться покупать черешню. По его словам, пик сбора ягод придется на середину месяца – как следствие, качество плодов вырастет. Викулов порекомендовал обращать внимание на плодоножку – если она зеленая, то черешня еще свежая и собрана недавно.
В начале июня в Москве открылись более 70 точек продажи клубники. Как рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, общее число таких киосков доведут до 174 позиций.
"Это наш город": в столице начали продавать клубнику и землянику
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