Эксперт рассказал, когда россияне смогут печатать еду на 3D-принтерах

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Уже через 5–7 лет россияне смогут печатать еду на 3D-принтерах у себя дома, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, печать продуктов питания на 3D-принтере уже используется в небольших масштабах, но в скором времени эти устройства станут такими же доступными, как пылесосы, передает РИА Новости.

"Стадия еще пока очень ранняя, но я думаю, что еще 5–7 лет нужно на поиск решений, которые мы захотим поставить к себе на кухню. <...> Это точно будут массовые дешевые устройства", – сказал Песков.

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития отметил, что и ингредиенты для печати еды тоже не будут дорогими. По его словам, это пойдет и на пользу экологии – для производства продуктов будут использоваться растительные компоненты, что позволит снизить углеродный след.

В начале мая пожилая пара из Нидерландов заселилась в первый европейский дом, напечатанный на 3D-принтере. Площадь апартаментов составила 94 квадратных метра, а форма строения напоминает валун.