Напечатанный в Китае на 3D-принтере мост попал в Книгу рекордов Гиннесса

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28-метровый мост, построенный сотрудниками Хэбэйского технологического университета Китая с помощью 3D-принтера, попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает "Мир 24".

Это самый длинный мост, сооруженный таким способом. Он состоит из 176 блоков, для изготовления которых использовался композит из полиэтиленового фибробетона и примесей. Их изготавливали два роботизированных устройства.

Печатный мост стоит на треть дешевле традиционного, поскольку не требует шаблонов или арматурных стержней. Показатели напряжения и деформации вибрирующей проволоки передаются онлайн высокоточными датчиками.

Ширина пешеходного моста – 3,6 метра, он соединяет берега канала в шанхайском районе Баошань. За образец взят самый старый мост Китая – 1400-летний мост Анжи (также известный как Чжаочжоу) в Чжаосяне.

На возведение древнего моста строителям потребовалось более 10 лет. У 3D-принтера этот процесс занял 19 дней.

Ранее сообщалось, что в меню одного из российских производителей фастфуда появится куриное мясо, напечатанное на 3D-биопринтере. Снабжать российскую сеть ресторанов искусственным мясом будет лаборатория биотехнологических исследований.