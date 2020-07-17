Российский фастфуд будет печатать наггетсы на 3D-принтере

Фото: TASS/DPA/Friso Gentsch
В меню производителя фастфуда KFC появится куриное мясо, напечатанное на 3D-биопринтере, пишет газета "Ведомости".
Снабжать российскую сеть ресторанов искусственным мясом будет лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.
Для производства полуфабрикатов будет использоваться смесь растительных белков (соевых и бобовых культур) и курятина, выращенная по технологиям клеточного мяса.
Смеси лаборатория будет производить самостоятельно. Отмечается, что получившийся продукт будет волокнистым и идентичным по вкусу настоящему куриному мясу.
Пока речь пока идет не о массовом производстве, а о небольшой партии опытных образцов. Попробовать продукт можно будет к концу года.
Ранее исследователи из Тель-Авивского университета впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце из человеческой ткани.
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