Российский фастфуд будет печатать наггетсы на 3D-принтере

Фото: TASS/DPA/Friso Gentsch

В меню производителя фастфуда KFC появится куриное мясо, напечатанное на 3D-биопринтере, пишет газета "Ведомости".

Снабжать российскую сеть ресторанов искусственным мясом будет лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

Для производства полуфабрикатов будет использоваться смесь растительных белков (соевых и бобовых культур) и курятина, выращенная по технологиям клеточного мяса.

Смеси лаборатория будет производить самостоятельно. Отмечается, что получившийся продукт будет волокнистым и идентичным по вкусу настоящему куриному мясу.

Пока речь пока идет не о массовом производстве, а о небольшой партии опытных образцов. Попробовать продукт можно будет к концу года.

Ранее исследователи из Тель-Авивского университета впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце из человеческой ткани.