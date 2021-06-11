Диетолог назвала способ похудения без диет и тренировок

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Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как быстро и безопасно для здоровья сбросить лишний вес без диет и изнурительных тренировок. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, для начала нужно перейти на дробное питание. В меню должны присутствовать продукты, содержащие много клетчатки, которая улучшает работу кишечника и надолго насыщает.
Арсеньева подчеркнула, что также в рационе должны быть белковая пища, листовые овощи, зелень, фрукты и ягоды. А потребление сахара, кофе, газированных напитков и алкоголя нужно максимально сократить, уточнила она.
"Исключив хотя бы это, можно за месяц сбросить до пяти килограммов", – рассказала диетолог.
По ее словам, обязательно нужно пить простую воду, которая ускоряет обмен веществ до 20%.
Также, подчеркнула специалист, нужна любая физическая нагрузка, даже ходьба.
Ранее диетолог Федерика Амати рассказала, какие три продукта позволяют увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь. В их числе оказались оливковое масло первого отжима, действующее как антиоксидант, продукты с высоким содержанием клетчатки, положительно влияющие на кишечник, а также зелень и листовые овощи, противодействующие окислительным процессам.
"Доктор 24": неочевидные причины лишнего веса
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