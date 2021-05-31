Диетолог рассказал о пользе выращивания зелени дома

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Зелень позволяет восполнять в организме запасы полезных веществ. При этом, была ли она выращена на грядке или дома, значения не имеет, однако второй вариант позволяет иметь к ней круглогодичный доступ. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в интервью телеканалу "Звезда".
"Зелень в питании делает очень много полезного, начать с того, что зелень – это очень хороший, полноценный источник витамина B9, фолиевой кислоты. Фолиевая кислота нам необходима, чтобы поддерживать все процессы регенерации клеток крови, клеток иммунитета", – пояснил он.
Гинзбург также добавил, что в зелени содержится много флаваноидов, положительно влияющих на здоровье. Кроме того, ее различные виды обладают отдельными полезными свойствами, например, в петрушке содержится много апегинина, предотвращающего возрастные изменения в организме.
Ранее диетолог Федерика Амати рассказала, какие три продукта позволяют увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь.
В их числе оказались оливковое масло первого отжима, действующее как антиоксидант, продукты с высоким содержанием клетчатки, положительно влияющие на кишечник, а также зелень и листовые овощи, противодействующие окислительным процессам.
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