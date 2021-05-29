Диетолог рассказал, можно ли есть соленую еду на ночь

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, можно ли употреблять соленую еду на ночь.

"К вечеру не очень хорошая идея использовать соленые продукты, потому что и так у человека ночью минимальная физическая активность, а это будет приводить к тому, что жидкость в таком состоянии станет задерживаться еще больше", – пояснила она.

Однако, по мнению Кругловой, важно ориентироваться на состояние организма, на его чувствительность к соли в целом.

"Если человек замечает некоторую склонность к отекам, здесь нужно быть аккуратными с солеными продуктами, можно даже проследить, какая есть реакция на их употребление. Если взаимосвязь есть, то, конечно, ограничения будут актуальны", – добавила диетолог.





Наталья Круглова врач-диетолог Осторожнее с солеными продуктами нужно быть людям с заболеваниями моче-выделительной системы. Также пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются повышением артериального давления, и людям, склонным к отекам.

Вместе с тем врач порекомендовала не есть на ночь такие продукты, как рыба, колбасные изделия и полуфабрикаты, различные соусы, снеки (чипсы, сухарики) и фастфуд. По словам Кругловой, от приема соленой пищи лучше всего отказаться за три-четыре часа до сна.

В свою очередь, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 дала рекомендации, что делать на следующий день, если человек все же съел на ночь соленую еду. По мнению специалиста, нужно пить больше жидкости, а также есть овощи и фрукты, богатые калием.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Стоит пить больше воды либо минеральную воду, которая обладает щелочным потенциалом. Очень неплохо с проблемой справляются водянистые фрукты, например нектарины и персики и овощи – огурцы помидоры. Во всех фруктах и овощах интенсивной окраски содержится больше калия, чем натрия, это позволяет выровнять ситуацию.

Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя полностью отказываться от сладкого. По словам специалиста, без него организм человека не может существовать. В частности, наш мозг работает исключительно на глюкозе.

В то же время чрезмерное употребление сахара приводит к тому, что организм просто не успевает его утилизировать. Таким образом, он начинает гулять по кровеносным сосудам, приводя к их разрушению, отметила диетолог.