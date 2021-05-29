Диетолог рассказал, можно ли есть соленую еду на ночь

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, можно ли употреблять соленую еду на ночь.
"К вечеру не очень хорошая идея использовать соленые продукты, потому что и так у человека ночью минимальная физическая активность, а это будет приводить к тому, что жидкость в таком состоянии станет задерживаться еще больше", – пояснила она.
Однако, по мнению Кругловой, важно ориентироваться на состояние организма, на его чувствительность к соли в целом.
"Если человек замечает некоторую склонность к отекам, здесь нужно быть аккуратными с солеными продуктами, можно даже проследить, какая есть реакция на их употребление. Если взаимосвязь есть, то, конечно, ограничения будут актуальны", – добавила диетолог.
Вместе с тем врач порекомендовала не есть на ночь такие продукты, как рыба, колбасные изделия и полуфабрикаты, различные соусы, снеки (чипсы, сухарики) и фастфуд. По словам Кругловой, от приема соленой пищи лучше всего отказаться за три-четыре часа до сна.
В свою очередь, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 дала рекомендации, что делать на следующий день, если человек все же съел на ночь соленую еду. По мнению специалиста, нужно пить больше жидкости, а также есть овощи и фрукты, богатые калием.
Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя полностью отказываться от сладкого. По словам специалиста, без него организм человека не может существовать. В частности, наш мозг работает исключительно на глюкозе.
В то же время чрезмерное употребление сахара приводит к тому, что организм просто не успевает его утилизировать. Таким образом, он начинает гулять по кровеносным сосудам, приводя к их разрушению, отметила диетолог.
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