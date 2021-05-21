Диетолог рассказала, как правильно худеть к лету

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Диетолог Алена Барредо рассказала, какой тактики лучше придерживаться при снижении веса. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, не стоит худеть слишком стремительно и садиться на экспресс-диеты. Лучше всего начать этот процесс с уменьшения количества потребляемых калорий.

"Экспресс-диеты, различные монодиеты – это не очень хорошая история. Они негативно отражаются на метаболизме, на синтезе жиросжигающих гормонов, поэтому я за простое снижение калорий. Если вы переедали, перейдите на меньшие порции", – подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что быстрое похудение является стрессом для организма, который может обернуться набором веса. Диетолог рекомендовала делать это постепенно и сидеть на диете примерно месяц.

"Не рекомендуется быстрое снижение веса – более 500 граммов в неделю, так как в дальнейшем будет привес. Быстрое снижение веса – это всегда резкое ограничение калорийности. Организм подумает, что сейчас стресс, что нужно срочно делать запасы, соответственно будет увеличиваться содержание кортизола, гормона стресса, который является к тому же жиронакапливающим гормоном", – рассказала Барредо.

Специалист пояснила, что не стоит снижать калорийность так сильно, чтобы потом постоянно ходить голодным, а также жестко себя ограничивать в еде.

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