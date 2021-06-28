Тренер рассказал, что будет, если бегать на голодный желудок

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Регулярные утренние пробежки на голодный желудок создадут благоприятные условия для похудения, рассказал тренер по триатлону Александр Халаманов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что это объясняется пониженным уровнем инсулина в организме из-за большого перерыва в приеме пищи после сна.
"Таким образом, если вы начнете бегать на голодный желудок, жиросжигание будет происходить быстрее. Это не означает, что вы обязательно снизите вес: важнее калории, которые поступают в организм в течение дня. Однако вы создадите себе благоприятные условия для похудения", – заявил тренер.
Халаманов предупредил, что при наличии расстройств желудочно-кишечного тракта, например гастрита, о допустимости подобных пробежек необходимо проконсультироваться с врачом.
"Лучше, если перед утренней пробежкой вы легко позавтракаете, например половинкой банана с чаем. Организм получит небольшую энергетическую подпитку: вы будете ощущать себя бодрее", – посоветовал эксперт.
Ранее мастер-тренер, методист по лечебной физической культуре и плаванию Михаил Даниленко рассказал, как правильно заниматься спортом дома и поддерживать себя в хорошей форме. Также он объяснил, какие упражнения можно делать, а какие не стоит.
"Утро": утренняя пробежка
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