Тренер рассказал, что будет, если бегать на голодный желудок

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Регулярные утренние пробежки на голодный желудок создадут благоприятные условия для похудения, рассказал тренер по триатлону Александр Халаманов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что это объясняется пониженным уровнем инсулина в организме из-за большого перерыва в приеме пищи после сна.

"Таким образом, если вы начнете бегать на голодный желудок, жиросжигание будет происходить быстрее. Это не означает, что вы обязательно снизите вес: важнее калории, которые поступают в организм в течение дня. Однако вы создадите себе благоприятные условия для похудения", – заявил тренер.

Халаманов предупредил, что при наличии расстройств желудочно-кишечного тракта, например гастрита, о допустимости подобных пробежек необходимо проконсультироваться с врачом.

"Лучше, если перед утренней пробежкой вы легко позавтракаете, например половинкой банана с чаем. Организм получит небольшую энергетическую подпитку: вы будете ощущать себя бодрее", – посоветовал эксперт.

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