Терапевт рассказала, как правильно начать заниматься бегом

Фото: портал мэра и правительства и Москвы/Татьяна Уханова
Начать заниматься бегом при отсутствии противопоказаний врачей может любой желающий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на терапевта медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Анну Маркович.
По ее словам, в начале пробежки необходимо не менее 15 минут делать разминку, чтобы подготовить суставы и мышцы к работе.
"Начинайте с невысокого темпа бега. Становление техники бега позволит избежать травм и оптимизировать физические усилия, необходимые для преодоления дистанции. В этом могут помочь занятия с тренером или группой бегового сообщества", – рассказала эксперт.
Она также добавила, что увеличивать нагрузку нужно постепенно. Не стоит стараться пробежать 10 километров или бежать до полного изнеможения на первой пробежке. Кроме того, необходимо делать дни отдыха, а также соблюдать режим.
"Если же в течение длительного времени не давать себе время на восстановление, это может привести к достаточно опасному состоянию перетренированности и хронической усталости, при котором происходит выброс гормонов надпочечников, что приводит к так называемому адреналовому истощению", – уточнила специалист.
Для того чтобы вернуться к прежнему режиму тренировок, может потребоваться несколько месяцев, отметила терапевт.
При отсутствии медицинских противопоказаний заниматься бегом может любой человек, отметила Маркович. Если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, недомоганий вроде покалываний в грудной клетке при физической нагрузке, стоит начать занятия бегом без предварительного обследования.
При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы врач рекомендовала проконсультироваться с кардиологом. В случае хорошей переносимости нагрузки по итогам обследования можно смело приступать к занятиям.
Ранее мастер-тренер, методист по лечебной физической культуре и плаванию Михаил Даниленко рассказал, как правильно заниматься спортом дома и поддерживать себя в хорошей форме. Также он объяснил, какие упражнение можно делать, а какие не стоит.
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