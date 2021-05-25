Терапевт рассказала, как правильно начать заниматься бегом

Фото: портал мэра и правительства и Москвы/Татьяна Уханова

Начать заниматься бегом при отсутствии противопоказаний врачей может любой желающий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на терапевта медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Анну Маркович.

По ее словам, в начале пробежки необходимо не менее 15 минут делать разминку, чтобы подготовить суставы и мышцы к работе.

"Начинайте с невысокого темпа бега. Становление техники бега позволит избежать травм и оптимизировать физические усилия, необходимые для преодоления дистанции. В этом могут помочь занятия с тренером или группой бегового сообщества", – рассказала эксперт.

Она также добавила, что увеличивать нагрузку нужно постепенно. Не стоит стараться пробежать 10 километров или бежать до полного изнеможения на первой пробежке. Кроме того, необходимо делать дни отдыха, а также соблюдать режим.

"Если же в течение длительного времени не давать себе время на восстановление, это может привести к достаточно опасному состоянию перетренированности и хронической усталости, при котором происходит выброс гормонов надпочечников, что приводит к так называемому адреналовому истощению", – уточнила специалист.

Для того чтобы вернуться к прежнему режиму тренировок, может потребоваться несколько месяцев, отметила терапевт.



При отсутствии медицинских противопоказаний заниматься бегом может любой человек, отметила Маркович. Если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, недомоганий вроде покалываний в грудной клетке при физической нагрузке, стоит начать занятия бегом без предварительного обследования.

При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы врач рекомендовала проконсультироваться с кардиологом. В случае хорошей переносимости нагрузки по итогам обследования можно смело приступать к занятиям.

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