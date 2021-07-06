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Общество

08:30

Нутрициолог рассказал, какие продукты лучше употреблять в разгрузочные дни

общество еда эксклюзив

Фото: Depositphotos/magone

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал Москве 24, сколько нужно употреблять калорий в разгрузочный день.

Если ежедневный рацион человека рассчитан на 2 тысячи калорий, то во время разгрузочного дня следует снизить их количество до 1,5 тысячи, в неделю рекомендуется устраивать две-три процедуры, уточнил Мирошников.

"Вы съедаете 1,5 тысячи калорий, а привыкли съедать 2 тысячи. И вот эти 500 калорий организм возьмет из своих лишних жировых запасов", – пояснил он.

Также нутрициолог рассказал, какие продукты лучше всего подойдут для разгрузочного дня. В частности, он отметил, что у многих людей летом возникает желание сесть на огуречную диету.

С одной стороны, огурцы – это хорошо, но, с другой стороны, нам нужно в день 1,5 тысячи калорий, а в огурце всего 15 калорий на 100 граммов.
Александр Мирошников
нутрициолог, кандидат биологических наук

При сильном понижении калорийности рациона занижается обмен веществ, провоцируется аппетит, что приводит к срывам, продолжает собеседник Москвы 24. Таким образом, огуречная диета в чистом виде является не лучшим выбором, уверен он.

Удачным вариантом, по мнению эксперта, является разгрузочный день на яблоках. В его рамках можно съесть 2,5 килограмма этого фрукта в сутки, отметил нутрициолог. В них содержится полезная для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) клетчатка – пектин, витамины, минералы и полезные углеводы.

"Нужно запомнить, что лучше всего выбирать зеленые яблоки. В них меньше сахаров, меньше кислот и поэтому меньше рисков возникновения аллергии. Запеченные – самые полезные: там еще меньше кислот и меньше воздействия на ЖКТ", – подчеркнул Мирошников.

"Доктор 24": разгрузочные дни

Также, по его словам, в качестве продуктов для разгрузочного дня можно использовать ягоды: малину, клубнику, чернику. Для полного удовлетворения потребностей организма необходимо съедать 2,5–3 килограмма, причем лучше смешивать разные виды ягод, пояснил специалист.

Мирошников добавил, что для таких целей подойдет и арбуз, который содержит в себе не только воду, сахар, но еще и антиоксидант ликопин. В арбузный разгрузочный день следует съедать 2 килограмма этой ягоды.

Те народы, которые едят много арбузов или томатов, богатых ликопином, меньше болеют раковыми заболеваниями, особенно предстательной железы.
Александр Мирошников
нутрициолог, кандидат биологических наук

Собеседник Москвы 24 также порекомендовал проводить разгрузочные дни на кефире. Для этого нужно выпивать 2–2,5 литра в день, при этом жирность кисломолочного продукта не должна быть очень высокой – 2–3%, заключил нутрициолог.

Ранее диетолог Тамила Арсеньева назвала способ, как быстро и безопасно для здоровья похудеть без диет и изнурительных тренировок. По ее словам, сначала нужно перейти на дробное питание: в меню должны присутствовать продукты, содержащие много клетчатки. В рационе также должны быть белковая пища, листовые овощи, зелень, фрукты и ягоды, а вот потребление сахара, кофе, газированных напитков и алкоголя нужно максимально сократить.

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