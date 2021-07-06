Нутрициолог рассказал, какие продукты лучше употреблять в разгрузочные дни

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Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал Москве 24, сколько нужно употреблять калорий в разгрузочный день.
Если ежедневный рацион человека рассчитан на 2 тысячи калорий, то во время разгрузочного дня следует снизить их количество до 1,5 тысячи, в неделю рекомендуется устраивать две-три процедуры, уточнил Мирошников.
"Вы съедаете 1,5 тысячи калорий, а привыкли съедать 2 тысячи. И вот эти 500 калорий организм возьмет из своих лишних жировых запасов", – пояснил он.
Также нутрициолог рассказал, какие продукты лучше всего подойдут для разгрузочного дня. В частности, он отметил, что у многих людей летом возникает желание сесть на огуречную диету.
При сильном понижении калорийности рациона занижается обмен веществ, провоцируется аппетит, что приводит к срывам, продолжает собеседник Москвы 24. Таким образом, огуречная диета в чистом виде является не лучшим выбором, уверен он.
Удачным вариантом, по мнению эксперта, является разгрузочный день на яблоках. В его рамках можно съесть 2,5 килограмма этого фрукта в сутки, отметил нутрициолог. В них содержится полезная для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) клетчатка – пектин, витамины, минералы и полезные углеводы.
"Нужно запомнить, что лучше всего выбирать зеленые яблоки. В них меньше сахаров, меньше кислот и поэтому меньше рисков возникновения аллергии. Запеченные – самые полезные: там еще меньше кислот и меньше воздействия на ЖКТ", – подчеркнул Мирошников.
"Доктор 24": разгрузочные дни
Также, по его словам, в качестве продуктов для разгрузочного дня можно использовать ягоды: малину, клубнику, чернику. Для полного удовлетворения потребностей организма необходимо съедать 2,5–3 килограмма, причем лучше смешивать разные виды ягод, пояснил специалист.
Мирошников добавил, что для таких целей подойдет и арбуз, который содержит в себе не только воду, сахар, но еще и антиоксидант ликопин. В арбузный разгрузочный день следует съедать 2 килограмма этой ягоды.
Собеседник Москвы 24 также порекомендовал проводить разгрузочные дни на кефире. Для этого нужно выпивать 2–2,5 литра в день, при этом жирность кисломолочного продукта не должна быть очень высокой – 2–3%, заключил нутрициолог.
Ранее диетолог Тамила Арсеньева назвала способ, как быстро и безопасно для здоровья похудеть без диет и изнурительных тренировок. По ее словам, сначала нужно перейти на дробное питание: в меню должны присутствовать продукты, содержащие много клетчатки. В рационе также должны быть белковая пища, листовые овощи, зелень, фрукты и ягоды, а вот потребление сахара, кофе, газированных напитков и алкоголя нужно максимально сократить.
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