Диетолог рассказала, сколько раз в неделю можно есть мороженое

Мороженое любят как взрослые, так и дети, а в жару просто невозможно удержаться от покупки этого лакомства. Мы разбирались, можно ли наслаждаться холодным десертом без вреда для здоровья и фигуры.



Следите за ГОСТом

Можно, только осторожно – это о мороженом. Терапевт, диетолог Ольга Лушникова советует обратить внимание на жирность лакомства. Так, в сливочном мороженом содержится 8–10% молочного жира. У молочного мороженого жирность находится в пределах от 0 до 6%. Классический пломбир имеет жирность от 12 до 13%, а жирный пломбир содержит 15–20% молочного жира. Калорийность сладких десертов колеблется от 120 до 270 ккал в 100 граммах, а самая большая – у жирного пломбира. Различные добавки – шоколад, орешки, сухофрукты – также добавляют деликатесу калорий.

По мнению диетолога, очень важно читать состав мороженого, указанный на обертке. В самом начале стоят продукты, которых содержится больше всего, далее перечисление идет по убыванию. "У хорошего мороженого первые позиции будет занимать молоко (сливки), а также сахар и ванилин. Остальные составляющие зависят от вида лакомства. Не стоит бояться эмульгаторов и стабилизаторов, так как без них мороженое не будет держать форму и быстро растает. Если на упаковке присутствует знак ГОСТа, можно смело покупать десерт", – комментирует Ольга Лушникова.

По ГОСТу запрещено добавление в состав изделия растительных жиров (особенно дешевого пальмового масла). Врачи долго спорили по поводу мороженого и совсем недавно признали его пользу. Даже назвали самый полезный вид – молочное и без всяких добавок.



Для пользы дела

Диетолог подчеркивает, что мороженое с добавлением молока и сливок – источник биодоступного кальция, магния, калия и других микроэлементов, витаминов D, А, группы В, а также аминокислоты триптофана – предшественника серотонина (гормона удовольствия). Отказываться от такого полезного лакомства не стоит, просто надо знать меру.





Ольга Лушникова диетолог Две-три порции мороженого в неделю может позволить себе даже человек на этапе снижения веса. Нужно вписать его в общую суточную калорийность рациона. Кому действительно стоит отказаться от мороженого, так это людям с лактазной недостаточностью, так как в его составе много лактозы – молочного сахара, употребление которого может у таких людей приводить к проблемам с кишечником (к нарушению его функций, воспалительным заболеваниям, нарушению микробиома) и даже к избыточному весу.

Специалист отмечает, что несколько десятилетий назад врачи запрещали есть мороженое пациентам-диабетикам. Однако технологии развиваются, и теперь у преобладающего большинства медицинских работников противоположное мнение на этот счет. Пациенты-диабетики могут самостоятельно отслеживать и регулировать уровень гликемии в крови.

"И если выбирать между фруктовым льдом и мороженым на основе молока и сливок, то при сахарном диабете предпочтительнее второй вариант, так как при его употреблении не наблюдается резкого скачка сахара крови. Чем жирнее мороженое, тем меньше будет меняться уровень гликемии (жир в составе десерта выступает в роли буфера), тогда как при употреблении фруктовых вариантов происходит резкий скачок глюкозы в крови", – говорит диетолог.

По словам эксперта, сейчас некоторые производители выпускают мороженое без натурального сахара. Однако такой рожок может оказаться вреднее, чем порция натурального продукта, поскольку многие сахарозаменители для пациента-диабетика на порядок опаснее обычного сахара.



Сорбет или щербет?

Мороженым считаются также десерты на основе замороженных ягод, фруктов и фруктовых соков – щербет и сорбет. Основное различие между ними, по словам диетолога, сводится к тому, что в состав щербета входит небольшое количество сливок или молока, что придает ему более кремовую и насыщенную текстуру, тогда как сорбет вообще не содержит молочных продуктов.

"Считается, что сорбеты и щербеты менее калорийны, их можно есть без вреда для веса. Но на самом деле в таких десертах промышленного производства содержится большое количество добавленного сахара, без которого невозможно добиться приятного вкуса и нужной консистенции. В их состав также могут входить ароматизаторы, красители, усилители вкуса", – предупреждает диетолог.

Другое дело, если эти лакомства вы приготовите сами, используя только натуральные ингредиенты. Диетолог рекомендует рецепт своего любимого домашнего щербета. Для его приготовления потребуются заранее замороженный и нарезанный на кусочки банан, замороженные ягоды (черника, малина, черная смородина, ежевика, клубника), а также немного кокосового молока или сливок. Ингредиенты надо взбить погружным блендером.



Дома вкуснее

Москвичи тоже считают, что нет ничего вкуснее и полезнее мороженого, приготовленного в домашних условиях. В этом случае мы точно знаем, из чего сделано лакомство.

Бренд-шеф Басем Заин рекомендует приготовить кофейное мороженое по-арабски. Для этого надо взять пол-литра 22-процентных сливок, по 2 грамма гвоздики и кардамона, 50 граммов сахара, щепотку соли по вкусу, 4 желтка и 15 граммов арабского кофе. Сливки с кардамоном, гвоздикой и кофе нужно разогреть до появления аромата, взбить сахар, желтки и соль до однородной светлой массы. Довести сливки до кипения и залить яичную смесь, помешивая до полной однородности. Затем охладить все над ледяной баней, разлить в формочки, положить в морозильник на ночь. Подавать с орешками.

Шеф-повар Никита Замареев советует попробовать домашний сорбет "малина-манго". Для этого потребуется 625 граммов свежей малины, 250 граммов свежего манго, 125 граммов сахарной пудры, 10 граммов цедры лимона, 65 граммов апельсина и 10 граммов мяты. Понадобятся доска, нож, терка для цедры, противень, миска, погружной блендер (чем мощнее, тем лучше). Манго надо очистить и нарезать кубиками размером примерно 1,5–2 сантиметра, разложить на противень, рядом разместить ягоды и убрать в морозилку на 2,5–3 часа. Замороженные ингредиенты достать из морозилки и переложить в удобную емкость, добавить сахарную пудру, цедру лимона, мяту, дольки апельсина и пробить блендером до однородной массы. Затем скатать шарики и выложить их на охлажденную тарелку или в креманку.

