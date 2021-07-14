Кардиолог рассказал об эффекте ежедневного употребления кофе

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Сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев в разговоре с Москвой 24 назвал ежедневное употребление кофе полезным для здоровья. Он также рассказал, в каком количестве безопасно его пить.
"Говорить о том, что кофе может навредить, это так же, как говорить о том, что борщ может навредить. Если мы съедим 15 литров борща за день, это нам навредит, а если тарелку – нет. Также и с кофе", – заявил кардиолог.
По словам специалиста, напиток обладает мощным тонизирующим эффектом, поэтому является полезным, особенно по утрам. Кроме того, кофе благоприятно воздействует на иммунную систему, способствует выведению из организма патогенных клеток, добавил Хорошев.
Кардиолог напомнил, что клеточное деление происходит ежесекундно и в этом процессе иногда может случаться сбой. В частности, появляются клетки с аномалиями. Они в том числе приводят к образованию раковых опухолей. Иммунная система отыскивает эти неправильно поделившиеся клетки с помощью специальных клеток, Т-киллеров, объясняет специалист.
Несмотря на всю пользу напитка, врач перечислил болезни, при которых кофе стоит употреблять с большой осторожностью или не пить вообще. Прежде всего он предостерег людей, перенесших инсульт, обширный инфаркт миокарда, лечащих аневризму брюшной аорты, а также страдающих от артериального давления.
Ранее эксперты назвали полезную альтернативу газированным напиткам. Среди рекомендаций оказались зеленый чай, свежие овощные соки, соевое молоко, а также кофе.
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