Диетолог рассказала, какие продукты лучше всего есть в перекус

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, какие продукты лучше всего есть в перекус.
Ранее результаты исследования онлайн-сервиса "СберМаркет" показали, что в первом полугодии 2021 года работодатели чаще всего заказывали бананы и молоко для перекуса офисных сотрудников. Кроме того, часто покупают апельсины, лимоны, помидоры и огурцы. В 2021 году (в сравнении с 2020-м) стали меньше заказывать в офисы сахар. Снизилось и количество заказов на шоколад, печенье и конфеты. Заказы этих продуктов увеличивались только в период праздников.
"Нормальный здоровый перекус – это хорошо. Он должен быть один-два раза в день оптимально и должен быть правильным", – сказала диетолог.
Фрукты для перекуса, по словам эксперта, могут быть любыми. "Но если посмотреть с точки зрения витамина С, то киви и цитрусовые будут лучше, чем, например, яблоки и груши. С другой стороны, в яблоках есть полезные пектины – это то, что нужно для поддержания иммунитета. Сливы также являются хорошим источником пектина", – пояснила диетолог.
Специалист уточнила, что тут важно следить за количеством съеденных фруктов: порция не должна превышать 300 граммов за раз. "Если мы перекусываем кисломолочными продуктами и фруктами, то таких приемов пищи может быть один-два", – добавила собеседница Москвы 24.
Утолить голод помогут и овощи. Количество перекусов с ними, по мнению диетолога, можно не считать. Отлично подойдут огурцы, перец, редиска, сельдерей и томаты, добавила эксперт.
Вместе с тем эксперт подчеркнула, что использовать сладости для перекуса опасно. "Особенно если их есть натощак. Например, чашка кофе с конфетами очень сильно повышает уровень глюкозы в крови и повышает риск развития сахарного диабета, особенно в возрасте 40+", – подытожила собеседница Москвы 24.
Ранее сервис доставки здоровой еды Grow Food, работающий в Москве и Санкт-Петербурге, запустил линейку питания для больных и переболевших коронавирусом. Программа получила название Cov.Menu. Оно подразделяется на трехразовое Cov.Light и шестиразовое Cov.Max. Первое из них ориентировано на реабилитацию рецепторов заболевших, а потому содержит специи и разные виды приготовления.
Меню Cov.Max, в свою очередь, богато клетчаткой и белком. Кроме того, в рацион включены морсы и иные витаминные напитки. В составе диеты уменьшено число красного мяса, а также снижено количество соли и сахара.
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