Диетолог назвала продукты, от которых нельзя потолстеть

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, какие продукты можно есть в любом количестве, а также существует ли еда с отрицательной калорийностью.
По словам специалиста, практически любые овощи допустимо есть без ограничений. В этот список можно внести в том числе огурцы, кабачки, сельдерей и зелень, пояснила она.
"Они все состоят в большинстве своем из воды, поэтому у них очень небольшая калорийность и низкий гликемический индекс", – отметила эксперт.
При этом если переесть овощей, в которых высокое содержание клетчатки, то это может вызвать вздутие живота, метеоризм и другие неприятные ощущения, указала она. Именно поэтому врач посоветовала не потреблять их килограммами.
Вместе с тем фрукты, в которых также мало калорий, нельзя есть в неограниченном количестве, подчеркнула диетолог. Особенно это касается тех людей, у которых уже есть склонность к лишнему весу, говорит Соломатина.
Специалист добавила, что существует миф о продуктах с отрицательной калорийностью: якобы организм тратит на их переработку больше энергии, чем получает с пищей. По ее словам, такая низкокалорийная еда может только нивелировать свою калорийность, но никак не уходить в минус.
"Сказать, что это именно отрицательная калорийность, когда мы можем есть и худеть, нельзя. Точно можно говорить о том, что овощи и зелень помогают худеть потому, что мы меньше съедаем остальной еды. И они также подавляют выработку грелина – гормона голода", – подчеркнула диетолог.
Собеседница Москвы 24 отметила, что при употреблении пищи с овощами и зеленью уменьшается ее гликемический индекс. Таким образом, снижается скорость отложения жира за счет понижения уровня глюкозы и инсулина, заключила Соломатина.
Ранее врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала, как избавиться от лишнего жира. По ее словам, для этого необходимо снизить калорийности питания на 500–1 000 килокалорий, увеличить в рационе количество цельного зерна и клетчатки. Также не стоит питаться фастфудом, полуфабрикатами и продуктами с большим содержанием сахара.
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