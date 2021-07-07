Сервис доставки в Москве и Петербурге предложил меню для больных COVID-19

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Сервис доставки здоровой еды Grow Food, работающих в Москве и Санкт-Петербурге, запустил линейку питания для больных и переболевших коронавирусом. Об этом сообщает RT.
Программа получила название Cov.Menu. Оно подразделяется на трехразовое Cov.Light и шестиразовое Cov.Max. Первое из них ориентировано на реабилитацию рецепторов заболевших, а потому содержит специи и разные виды приготовления.
Cov.Max, в свою очередь, богато клетчаткой и белком. Кроме того, в рацион включены морсы и иные витаминные напитки. В составе диеты уменьшено число красного мяса, также снижено количество соли и сахара.
Приобрести меню для больных или переболевших коронавирусом можно на два, шесть или двенадцать дней.
В марте врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24 о влиянии квашеной капусты на течение коронавируса. По словам специалиста, продукт не обладает лечебными свойствами и не защищает от тяжелого заболевания, а лишь способен усиливать иммунитет.
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