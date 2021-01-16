Мясников назвал "эпидемию ожирения" опаснее коронавируса

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Охватившая мир "эпидемия ожирения" опаснее коронавируса, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала "Россия 1" он заявил, что почти 40% мирового населения страдает от проблем с лишним весом. Он напомнил, что они приводят к онкологическим заболеваниям, диабету, инсультам и инфарктам.

Мясников привел статистику, согласно которой в 2020 году более 20 миллионов человек скончались из-за осложнений, связанных с ожирением. При этом от голода умерли 10 миллионов человек, а от коронавируса – 1,5 миллиона.

Среди факторов, которые могут привести к ожирению, Мясников назвал привычки родителей и диабет у матери. Кроме того, причиной проблем с лишним весом может стать вирусная инфекция.

Ранее австралийский диетолог Линн Уорд заявила, что сбалансированное питание и небольшой дефицит калорий позволяют обеспечить эффективное сжигание жира. Она отметила, что для этого можно употреблять овсяные хлопья, семена чиа, яйца, куриные грудки, а также нерафинированное оливковое масло, которое обеспечивает чувство насыщения.