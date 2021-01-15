Терапевт рассказал, как правильно питаться в сильные морозы

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Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 посоветовала отказаться от диет во время сильных морозов, так как организму при пониженных температурах нужна калорийная пища для выработки энергии.

"У нас должны быть сейчас в рационе энергоемкие продукты, так как при употреблении пищи и ее переваривании выделяется определенное количество энергии. И вероятность того, что сытый замерзнет, значительно меньше, чем тот, кто голодает. Более того, когда мы сидим на диете и у нас урезанный рацион, у нас снижается температура тела, мы можем сильнее мерзнуть", – объяснила терапевт.

Поэтому, по ее мнению, во время сильных морозов необходимо употреблять преимущественно богатую калориями пищу.

В то же время Романенко напомнила о том, что во всем должно быть чувство меры и переедать тоже не стоит.

"Нужно быть умеренными во всем. Морозы не повод для того, чтобы не контролировать то, что мы едим. Как раз с этим и связано то, что в зимнее время года народ прибавляет в массе тела – меньше движения, больше еды. А избыточный вес – это не хорошо", – заключила специалист.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, как фрукты и овощи влияют на иммунитет. По его словам, они содержат фермент, который разрушает витамин С, необходимый организму для защиты от вирусов. Речь идет об аскорбатоксидазе, наибольшее количество которой содержат кабачки и огурцы, а также цветная капуста, яблоки и виноград.

Кроме того, сомнолог Алексей Мелехин рекомендовал есть цитрусовые продукты для преодоления сонливости в течение рабочего дня. Специалист также посоветовал отказаться от телефонов утром или уменьшить подсветку экрана, а также исключить кофеин.