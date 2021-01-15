Брюн рекомендовал отказаться от алкогольного глинтвейна в морозы

Фото: ТАСС/Zuma

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рекомендовал отказаться от употребления алкогольного глинтвейна в морозы, так как этиловый спирт расширяет сосуды и наступает быстрое переохлаждение. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Мороз сам по себе является стрессом для организма, а добавление алкоголя только усугубит ситуацию. Пьяный человек может упасть и замерзнуть в сугробе. Нагретый на огне алкоголь практически моментально всасывается в кровь, что может привести удару по всему организму человека. Теплый травяной чай в этом случае или любой согревающий безалкогольный напиток будет полезнее", – считает эксперт.

Брюн также напомнил, что защитные функции организма ослабляются при переохлаждении. Риск заражения инфекционными заболеваниями повышается. По его словам, самым надежным и безопасным способом защиты от инфекции является вакцинация.

Ранее заведующая отделением клинической диетологии городской клинической больницы имени Виноградова Юлия Пигарева призвала не увлекаться глинтвейном на основе сока, так как в нем содержится много сахара.