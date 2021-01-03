Диетолог рассказала о количестве сахара в безалкогольном глинтвейне

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Заведующая отделением клинической диетологии городской клинической больницы имени Виноградова Юлия Пигарева призвала не увлекаться глинтвейном на основе сока, так как в нем содержится много сахара. Об этом пишет Агентство "Москва".
"Здоровому человеку будет достаточно 1-2 бокала такого глинтвейна. А вот людям, которые страдают нарушением углеводного обмена нужно полностью исключить из своего рациона напитки на основе соков", – пояснила специалист.
Диетолог также рассказала о антиоксидантных и противовоспалительных свойствах пряностей, которые используют для приготовления глинтвейна. По ее словам, они улучшают кровообращение, расширяют сосуды.
"Что касается алкогольных напитков – женщинам можно выпить не больше 400 миллилитров глинтвейна, а мужчинам – 600 миллилитров. И не каждый день", – добавила Пигарева.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников в беседе с Москвой 24 рассказал, почему в холодную погоду опасно согреваться алкоголем на улице.
Москвичам рассказали, как выбрать томатный сок
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