Диетолог рассказала о количестве сахара в безалкогольном глинтвейне

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Заведующая отделением клинической диетологии городской клинической больницы имени Виноградова Юлия Пигарева призвала не увлекаться глинтвейном на основе сока, так как в нем содержится много сахара. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Здоровому человеку будет достаточно 1-2 бокала такого глинтвейна. А вот людям, которые страдают нарушением углеводного обмена нужно полностью исключить из своего рациона напитки на основе соков", – пояснила специалист.

Диетолог также рассказала о антиоксидантных и противовоспалительных свойствах пряностей, которые используют для приготовления глинтвейна. По ее словам, они улучшают кровообращение, расширяют сосуды.

"Что касается алкогольных напитков – женщинам можно выпить не больше 400 миллилитров глинтвейна, а мужчинам – 600 миллилитров. И не каждый день", – добавила Пигарева.

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