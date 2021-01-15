Диетолог предрекла появление мучных червей в рационе россиян

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Врач-диетолог Елена Соломатина предрекла появление мучных червей в России. По ее мнению, сначала они появятся в виде порошковых добавок и красителей, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"В принципе уже поступает завуалированно, в виде порошка добавляют уже в готовое блюдо. Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками", – пояснила Соломатина.

Специалист при этом не исключила, что в будущем подобные насекомые будут употребляться в чистом виде в качестве замены белка. Диетолог напомнила, что ранее население также настороженно относилось к морепродуктам, однако вскоре их начали добавлять в свой рацион.

Ранее диетолог из Великобритании Лили Саттер назвала продукты, которые позволят укрепить иммунитет во время пандемии. К таким она отнесла рыбу, чиа, лен и грецкие орехи, а также ягоды. Специалист рекомендовала добавлять в рацион питания продукты, которые насытят организм омега-3 и полезными углеводами.

О микрофлоре кишечника помогают позаботиться кисломолочные продукты, добавила Саттер. Также, по ее словам, полезен витамин D, содержащийся в яйцах. Кроме того, рекомендованы к употреблению растительные масла, разноцветные овощи и овощи, в которых много воды.

