Диетолог перечислила десять продуктов для укрепления иммунитета

Фото: depositphotos/Implementar

Диетолог из Великобритании Лили Саттер назвала продукты, которые позволят укрепить иммунитет во время пандемии, сообщает "Мир 24".

По мнению специалиста, в рацион должны быть включены продукты, которые насытят организм омега-3 и полезными углеводами. Рекомендуется употреблять рыбу, чиа, лен и грецкие орехи. Кроме того, нужно есть больше ягод.

О микрофлоре кишечника помогают позаботиться кисломолочные продукты, добавила Саттер. Также, по ее словам, полезен витамин D, содержащийся в яйцах. Кроме того, рекомендованы к употреблению растительные масла, разноцветные овощи и овощи, в которых много воды.

Помимо этого, эксперт рекомендовала обратить внимание на консервированные помидоры, в которых содержится большое количество ликопина.

Ранее британский врач и телеведущая Сара Джарвис назвала способы эффективной борьбы с простудой. По ее словам, первым способом является использование аптечных спреев для горла, которые станут барьером от микробов.