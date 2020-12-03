Врач назвала способы победить простуду

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Британский врач и телеведущая Сара Джарвис назвала способы эффективной борьбы с простудой. Об этом сообщает "Экспресс газета".
По ее словам, первым способом является использование аптечных спреев для горла, которые станут барьером от микробов. Джарвис отметила, что, согласно исследованиям, пациенты, использующие такие спреи, выздоравливают быстрее тех, кто игнорирует данное средство.
Для укрепления иммунитета специалист рекомендовала принимать эхинацею.
Третьим способом в борьбе с простудой, по словам Джарвис, является прием витамина C. Его можно принимать в таблетках либо употреблять цитрусовые, перец, картофель и брокколи, добавила врач.
Ранее консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко рекомендовала в сезон простудных и вирусных заболеваний чаще добавлять в свой рацион питания авокадо. По ее словам, в нем содержится и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Специалист рассказала, что авокадо способен придать хороший заряд энергии и укрепить в целом организм.
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