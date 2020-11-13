Психолог рассказала, как не спутать стресс с простудой

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Стресс может проявляться в самых неожиданных формах, которые легко спутать с симптомами различных заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.
В частности, стрессом и негативными эмоциями могут быть вызваны повышенная температура тела, кашель, высокое давление и даже повышенный уровень сахара в крови. Причем, как уверяет специалист, раздражителем необязательно является какая-то ситуация. Это может быть смена часовых поясов или любое изменение внешней среды.
Хвингия говорит, что реакция организма может напоминать проявления какой-нибудь болезни. К примеру, хронический стресс также часто проявляется в виде термоневроза – незначительного повышения температуры.
"Если температура повышена в результате термоневроза, она, как правило, не превышает 37,5. Если у человека температура 38, мы вряд ли будем говорить о стрессе, скорее всего, это какое-то воспаление", – объяснила нейропсихолог.
Она также рассказала, как разобраться, что причиной проявлений болезни является именно стресс. К примеру, термоневроз не реагирует на жаропонижающее. Если температура вызвана воспалением или простудным заболеванием, реакция будет.
Помимо этого, как правило, симптомы стресса проявляются одновременно. Не бывает, что на фоне хронического стресса у человека только симптомы диабета.
"Это будут и боли в пояснице, и боли в суставах, и повышенное давление. Если, помимо симптомов, есть усталость утром, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, скорее всего, речь идет о стрессе", – сказала нейропсихолог.
При этом она отметила, что нельзя все списывать только на стресс. Если появились симптомы, нужно сдать анализы.
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