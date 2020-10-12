Депутат Мосгордумы дала родителям советы по общению с подростками

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Депутат Московской городской думы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева рассказала, как родителям выстроить отношения с подростками.

"В подростковом возрасте начинается сепарация, это нормально. Если для детей доподросткового возраста мама и папа – лучшие друзья и главные авторитеты, то для подростка уже нет, и это тоже нужно принять как данность", – приводит Агентство "Москва" ее слова.

Парламентарий отметила, что для подростка важнее общение со своими сверстниками.

"Поэтому я рекомендую родителям оставаться надежным тылом, но при этом уважать личные границы выросшего ребенка и немного отстраняться", – обратила внимание общественный деятель.

При этом депутат МГД подчеркнула, что часто родители не понимают, почему трудности подросткового возраста могут начинаться очень рано. "Обычно их ждут в 13–14 лет, однако современные дети нередко "радуют" родителей началом взросления уже в младших классах", – предупредила Батышева.

Помимо того, депутат напомнила, что родители сами забывают, какое у них было поведение в юности. "Родители нередко забывают, как сами чувствовали или вели себя в подростковом возрасте. Особенно те, кто завел ребенка достаточно поздно, – для них это глубокое прошлое", – пояснила депутат.

В результате Татьяна Батышева пожелала родителям терпения и посоветовала не отказываться от консультаций специалиста-психолога. По ее словам, сложный период в жизни подростка со временем проходит, после чего он начнет строить доверительные отношения с родственниками.

Летом в МГД рассказали об опасном проявлении COVID-19 у детей. Батышева напомнила, что необходимо следовать санитарным правилам и максимально ограждать детей от коронавируса.