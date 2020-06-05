Депутат МГД рассказала о разработанной в Москве методике реабилитации детей после COVID-19

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В научно-практическом центре детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы (НПЦ ДП ДЗМ) особое внимание уделяют изучению последствий коронавируса для детей, а также их реабилитации после COVID-19, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам депутата Мосгордумы и директора НПЦ Татьяны Батышевой, сейчас актуален вопрос о последствиях коронавирусной инфекции для детей, поскольку они часто бывают недооценены из-за легкого течения болезни.
В частности, стало известно о тяжелом воспалительном синдроме, который связывают с COVID-19, характерном именно для детей и требующем специфического лечения и реабилитации, а также последующего медицинского контроля.
"Специально для детей специалисты научно-практического центра детской психоневрологии, РНИМУ имени Пирогова и мединститута вместе с четырьмя главными внештатными специалистами Москвы – детским неврологом, пульмонологом, инфекционистом и педиатром – создали актуальную программу реабилитации", – рассказала Батышева.
Проходит она дистанционно – родители связываются с врачами центра по Сети и получают необходимые рекомендации. Реабилитация по программе центра проходит в три этапа.
Сперва проходит обследование: анализ крови, ЭКГ, спирометрия, компьютерная тепловизионная диагностика, а также консультации специалистов.
На втором этапе проходит курс дистанционной медицинской реабилитации длительностью от двух до трех недель. Он включает интерактивные сеансы ЛФК, занятия с психологом, логопедом, вокальным педагогом, упражнения с дыхательным тренажером.
На третьем этапе проводится очное обследование командой специалистов НПЦ ДП ДЗМ и подводятся итоги лечения.
По имеющимся данным, дети и подростки менее подвержены заболеванию, чем взрослые, и составляют от 1% до 5% в структуре пациентов с диагностированными случаями заболевания. Коронавирус наблюдается в том числе и у новорожденных. В мировой статистике пандемии зарегистрированы единичные случаи летальных исходов среди детей.
Среди симптомов у детей чаще встречаются лихорадка, непродуктивный кашель, интоксикация (миалгия, тошнота, слабость). У некоторых отмечаются ринорея, заложенность носа, редко – симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. Причем диарея у детей на фоне инфекции COVID-19 отмечается чаще, чем у взрослых.
Выздоравливают дети обычно в течение 1–2 недель. Не менее четверти детей переносит инфекцию бессимптомно. Госпитализации требует до 10% детей. Тяжелое течение болезни отмечается в среднем в 1% случаев.
В то же время опыт разных стран показывает, что у детей по сравнению со взрослыми отмечается более гладкое течение болезни.
За последние сутки в России подтверждено 8 726 случаев COVID-19. В 3 235 из них клинических проявлений не было. На Москву приходится 1 855 новых случаев, на Московскую область – 762. В Санкт-Петербурге отмечено 378 случаев.
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