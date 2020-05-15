Депутат Мосгордумы: с начала пандемии более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Московской городской думы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева рассказала, что более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации, передает Агентство "Москва".
Она отметила, что работа проводится в рамках проекта "Дневной стационар 2.0". Батышева подчеркнула, что его реализация позволяет лечить пациентов дистанционно.
"На сегодняшний день более 600 детей уже пролечены с помощью удаленных технологий и более 300 детей сейчас находятся в процессе реабилитации в онлайн-стационаре", – сообщила Батышева.
Она добавила, что с каждым ребенком работает группа специалистов под руководством лечащего врача. В курс реабилитации входят спорт, арт-терапия и дистанционная хореография. Для родителей также создана онлайн-библиотека.
"Для проведения реабилитационных консультаций, процедур, занятий задействовано более 35 междисциплинарных бригад, каждая из которых включает как минимум шесть специалистов", – подчеркнула Батышева.
Она отметила уникальность проекта, который впервые реализуется в России. Батышева сообщила, что в настоящий момент его реализацией заинтересовались другие регионы РФ.
Касаясь деталей работы, депутат подчеркнула, что график работы в удаленном формате практически ничем не отличается от классического режима работы. Кроме того, она рассказала о технологических нюансах проекта.
"Цифровое и информационное взаимодействие по всем вопросам и во всех форматах работы осуществляется по защищенным каналам связи через платформу dp.niioz.ru", – сказала Батышева.
Также она рассказала, что в Центре детской психоневрологии также разрабатывается проект, касающийся реабилитации детей, заболевших коронавирусом. В настоящий момент в учреждении проводится полноценная работа с несовершеннолетними лицами, которые заразились COVID-19.
"Изучаем все возможные последствия болезни для проведения необходимой полноценной реабилитации", – отметила Батышева.
Она подчеркнула, что в разработке принимают участие ведущие специалисты столичного департамента здравоохранения.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что необходимо обращать пристальное внимание на детей, у которых обнаруживают новый воспалительный синдром, схожий с заболеванием Кавасаки. Он отметил, что изначально его связывали с пережитым заболеванием коронавирусом.
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