Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в РФ продолжает оставаться напряженной, передает ТАСС.

Она отметила, что в настоящий момент число заболевших коронавирусом продолжает расти.

"В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется", – отметила Попова.

Попова также рассказала о статистике заболеваемости коронавирусом в России. В частности, она сообщила, что COVID-19 не имеет гендерного уклона, поскольку количество зараженных среди мужчин и женщин остается примерно равным.

Касаясь доли госпитализированных из-за коронавируса, Попова отметила, что лишь 28,4% россиян, заболевших коронавирусом, увозили в больницу, в то время как остальные инфицированные проходят лечение на дому. По словам главы Роспотребнадзора, у 41% граждан с COVID-19 не были зафиксированы клинические проявления болезни.

Кроме того, она сообщила, что в России выросла доля детей, заболевших коронавирусом. В настоящий момент, по словам Поповой, среди инфицированных 7% являются несовершеннолетними. В то же время она отметила, что Россия находится лишь в пятом десятке стран по численности заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек.

Глава Роспотребнадзора также коснулась вопроса проведения тестов на наличие коронавируса в РФ. Попова отметила, что в стране количество проведенных исследований выросло до 3 миллионов в неделю. По ее словам, позитивная динамика была обеспечена ростом производства тестов для диагностирования COVID-19.

Также Попова рассказала, что количество людей, которые находятся под медицинским наблюдением в связи с тем, что они контактировали с заболевшими, в настоящий момент растет. Однако, по словам главы Роспотребнадзора, российская система здравоохранения справляется с выпавшими на нее нагрузками.

Попова подчеркнула, что почти 40% зафиксированных случаев заболевания COVID-19 стали следствием контакта с зараженным. В то же время она заявила, что в последнее время не наблюдается значительного увеличения количества обнаруженных эпизодов инфицирования на протяжении последних 10 дней.

Ранее Попова сообщила, что в России некоторые ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет создана вакцина от коронавируса. Она отметила, что с подобными трудностями сталкиваются все страны и что продолжение некоторых ограничительных мер неизбежно.