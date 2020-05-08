Показатель смертности от коронавируса в России составляет 0,9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
"В России летальность 0,9% – это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения", – сказала Попова.
Она отмечала, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу. Также она подчеркивала, что 20% врачей, лечащих пациентов с COVID-19, имеют иммунитет к инфекции.
Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявляла, что низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена тем, что в стране здравоохранение организовано системно и пациенты с COVID-19 могут получать необходимое лечение.
За последние сутки в России выявили 10 699 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. При этом в 5 232 случаях COVID-19 клинических проявлений не было.
Всего в РФ выявлено 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Во всем в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев, более 254 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса
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