Показатель смертности от коронавируса в России составляет 0,9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"В России летальность 0,9% – это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения", – сказала Попова.

Она отмечала, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу. Также она подчеркивала, что 20% врачей, лечащих пациентов с COVID-19, имеют иммунитет к инфекции.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявляла, что низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена тем, что в стране здравоохранение организовано системно и пациенты с COVID-19 могут получать необходимое лечение.

За последние сутки в России выявили 10 699 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. При этом в 5 232 случаях COVID-19 клинических проявлений не было.

Всего в РФ выявлено 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Во всем в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев, более 254 тысяч человек скончалось.

