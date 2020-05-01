В ВОЗ объяснили низкую смертность от COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, почему в России фиксируется низкая смертность от коронавируса. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила это тем, что в стране здравоохранение организовано системно и пациенты с COVID-19 могут получать необходимое лечение.

"Там, где система здравоохранения работает как система, а не отдельные больницы, там, где есть <...> возможность лечить людей сразу в больницах, это не специализированное лечение, но тем менее лечат тем, что есть, проводят поддерживающую терапию, там смертность ниже. Это Россия",– приводит РИА Новости ее слова.

Вуйнович отметила, что в первой половине мая прирост заболевших коронавирусом в России может пойти на спад. Такой исход событий возможен только в том случае, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось о том, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу. С таким заявлением в ходе совещания по вопросам противодействия распространения коронавируса в регионах РФ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также она отметила, то 20% работающих с зараженными коронавирусом столичных врачей имеют иммунитет к инфекции.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.