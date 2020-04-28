Иммунитет к COVID-19 имеют 20% столичных врачей, работающих с зараженными – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве 20% работающих с зараженными коронавирусом врачей имеют иммунитет к инфекции. С таким заявлением в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Москве на сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3,2 тысячи человек. Первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют – это иммунитет приобретенный", – сообщила Попова.

По ее словам, такие показатели являются хорошим прогностическим признаком.

Глава Роспотребнадзора добавила, что большинство врачей с иммунитетом к COVID-19 работают со взрослыми пациентами.

Ранее сообщалось о том, что более 50 тысяч столичных медработников прошли тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции. Уточнялось, что экспресс-тесты позволяют определить наличие иммуноглобулинов в организме испытуемого. С помощью данного маркера выясняется, переносит ли человек инфекцию или уже переболел и получил иммунитет.

Также известно, что в медучреждения Москвы были дополнительно переданы 100 тысяч экспресс-тестов для определения иммунитета к COVID-19. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, скрининг всех поступающих в больницы пациентов позволяет пресекать распространение коронавируса.