В МГД оценили эффективность действий врачей, лечащих больных коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Столичные врачи, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, трудятся и спасают людей, не щадя себя, заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.
"Низкий поклон всем, кто сейчас на этом переднем рубеже, не щадя себя, своего здоровья, трудятся и спасают людей. Наши врачи, находясь на смене, остаются людьми и относятся с любовью к своим пациентам. Доктора любят вас, полюбите вы их тоже. Они тоже могут болеть", – приводит слова Стебенковой Агентство "Москва".
Также она рассказала о своем заражении COVID-19 и его лечении. Стебенкова отметила высокий уровень больничных условий.
"Меня очень порадовал эпидрежим, который соблюдается в больнице. На протяжении дня три раза приходили и протирали все раствором хлорки. Питание очень хорошее. Когда у меня появился аппетит, я с удовольствием ела то, что приносили", – сказала депутат.
Также Людмила Стебенкова поблагодарила врачей и медицинский персонал Городской больницы № 67 имени Ворохобова, где она проходила лечение.
За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.
Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.
Как стало известно ранее, в столице увеличены мощности для проведения лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию. В медучреждения были дополнительно переданы 100 тысяч экспресс-тестов для определения иммунитета к COVID-19.
Правила личной гигиены в период эпидемии
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