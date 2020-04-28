В Москве в сутки проводят 25 тысяч тестов на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ежедневно в столице проводят более 25 тысяч тестов на коронавирус, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысячи исследований в сутки. Москва по этому показателю стала абсолютным лидером среди регионов России.
Анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Причем тестируют на коронавирусную инфекцию всех, у кого есть симптомы ОРВИ, признаки пневмонии, а также тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19. Более того, с этой недели тесты сдают все пациенты неинфекционных больниц.
"Особое внимание уделяется медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб – всем, кто по работе должен контактировать с большим количеством людей", – говорится в сообщении.
Чтобы определить COVID-19, проводятся молекулярно-генетические тесты. Специалисты берут для исследования мазок из носа и ротоглотки. По назначению врача в случае необходимости выполняются и другие анализы. Положительные пробы из городских лабораторий могут перепроверять в федеральных лабораториях.
Исследования также назначают уже после курса лечения, чтобы определить, выздоровел человек или нет. При выписке пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 198 тысяч человек скончалось.
В России заболевших 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более 20 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ, которые проходят лечение на дому, находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга.
Она уточнила, что врачи, приезжающие к пациентам на дом, имеют при себе весь арсенал необходимых инструментов. Именно медик решает, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или госпитализироваться.
В Москве появилась возможность сдать тест на коронавирус, не выходя из машины
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