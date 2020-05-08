В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявили 10 699 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

При этом в 5 232 случаях COVID-19 клинических проявлений не было. Всего в РФ выявлено 187 859 случаев (плюс 6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Большинство новых случаев обнаружили в Москве – 5 846. В Московской области заболели 918 человек, в Санкт-Петербурге – 375, в Нижегородской области – 276, в Свердловской области – 155, в Краснодарском крае – 99, в Дагестане – 96, в Северной Осетии – 64, в Ленинградской области – 91, в Тульской области – 90, Башкортостане – 89, Тамбовской области – 85, в Татарстане – 83, в Кабардино-Балкарской Республике – 81.

В Волгоградской и Ростовской областях обнаружили по 80 новых случаев коронавируса, в Рязанской области – 79, в Калужской области – 78, в Ульяновской области – 76, Саратовской области – 74, Новосибирской области – 73, Брянской области – 72, Курской области – 71.

В Чувашии заболели 68 человек, в Самарской области – 59, в Ивановской, Орловской и Ярославской областях зарегистрировано по 58 новых случаев, в Смоленской области и Ставрополе – по 56, в Якутии – 52, в Мурманске – 50.

В Липецкой и Оренбургской областях заболели еще по 49 человек, во Владимирской области выявлено 45 новых случаев, в Пензенской области – 43, Челябинской области – 42, в Ингушетии – 41, в Астраханской области и Хабаровском крае обнаружили по 40 новых случаев коронавируса, в Белгородской области – 39, в Калининградской области – 38, Мордовии – 37.

В Ямало-Ненецком АО и Приморском крае зарегистрировали по 36 новых случаев, в Воронежской области – 35. В Кировской области и Ханты-Мансийском АО заболели коронавирусом еще по 32 человека, в Чечне, Республике Марий Эл и Красноярском крае – по 31, в Псковской области – 27, в Калмыкии – 26, Тюменской области – 24, Костромской области – 22, в Пермском крае – 20.

В Новгородской области и Бурятии коронавирус выявлен у 19 человек в каждом регионе, в Астраханской и Иркутской областях заболели по 18 человек, в Тверской и Омской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Хакасии – по 15 человек, в Томской области – 14, в Карелии – 13, в Волгоградской области – 12.

В Коми, Астраханской области и Еврейской АО заболели еще по 11 человек, в Забайкальском крае, Магадане, Крыму, Севастополе – по 8, в Республике Адыгея и Кемеровской области – по 6, в Курганской области – 4, Камчатском крае – 3, в Ненецком автономном округе, Удмуртии, Алтае и Республике Тыва заболели по 1 человеку.

За последние сутки умерло 98 человек. За весь период скончались 1 723 человека. Выписали из больниц за сутки 2 805 пациентов, всего же выздоровели 26 608 человек.

Накануне Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, связанных с коронавирусом. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая, однако с 12 мая, после праздников, начнут работу промышленные и строительные предприятия.

С 12 мая в Москве также вводится обязательный масочный режим. Это означает, что маски и перчатки потребуются как для проезда в общественном транспорте, так и при посещении общественных пространств.

